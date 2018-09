Woidke verwies dabei auf die erste Schulpartnerschaft zwischen einem Brandenburger Gymnasium und einer chinesischen Schule. So werden im Februar 2019 chinesische Schüler aus der Provinzhauptstadt Shijiazhuang an das Einstein-Gymnasium in Potsdam kommen.

Auch die Wirtschaftsvertreter aus 19 Unternehmen in der Delegation aus Brandenburg zogen eine positive Bilanz. Das Interesse Produkten und Kompetenz der Brandenburger Mittelständler sei groß, so die Industrie- und Handelskammer Potsdsam. Viele Verträge seien in Vorbereitung, einige sogar während der Reise unterschrieben worden.

Brandenburg und Hebei haben im Jahr 2015 eine Partnerschaftserklärung unterzeichnet und seitdem ihre wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Kontakte verstärkt. Im Schuljahr 2016/2017 gab es laut Staatskanzlei 18 Partnerschaften zwischen Schulen in Brandenburg und in China, vor allem in Peking und Shanghai. Chinesisch können Brandenburger Schüler demnach an acht Schulen lernen.



Hebei umschließt Peking so wie Brandenburg Berlin. Allerdings hat die Region fast so viele Einwohner wie ganz Deutschland. In der Provinzhauptstadt Shijiazhuang wohnen mehr als zehn Millionen Menschen.