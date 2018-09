Die Polizei hat in der Potsdamer Innenstadt ein besetztes Haus geräumt und dabei 18 Personen in Gewahrsam genommen. Das leer stehende Schulgebäude in der Gutenbergstraße Ecke Hebbelstraße sei am Freitagabend zwischen 20 und 24 Uhr besetzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Auf Transparenten der Besetzer waren die Sprüche "Gegen den Ausverkauf der Stadt" oder "Protzdam? Nein, Danke!" zu lesen. Die Besetzer hatten ihre Aktion auch über Twitter kommuniziert.