Berlin will jährlich 100 Schutzbedürftige aufnehmen

Zum Vergleich: In diesem Jahr wurden bisher rund 5.000 Asylbegehrende in der Hauptstadt aufgenommen. Das Bundesinnenministerium muss solchen Programmen zustimmen.

Die Berliner Regierungsparteien SPD, Linke und Grüne wollen mit einem neuen Programm besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aufnehmen. Die Fraktionen forderten ihre Landesregierung am Donnerstag im Abgeordnetenhaus auf, "ein humanitäres Aufnahmeprogramm mit jährlich 100 Plätzen" zu schaffen.

Das Programm soll sich vor allem an Menschen aus Syrien und dem Nordirak wenden, unter ihnen auch Jesiden, die von der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) vertrieben wurden. Sie sollen aus humanitären Gründen einen gesicherten Aufenthaltstitel in Berlin erhalten.

Die Menschen würden etwa vom UN-Flüchtlingshilfswerk ausgesucht und müssten in Deutschland kein Asylverfahren mehr durchlaufen, sagte die Abgeordnete Bettina Jarasch (Bündnis90/Die Grünen).

Auch Baden-Württemberg habe in der Vergangenheit ein Programm aufgelegt, um besonders betroffenen Jesiden zu helfen, heißt es in dem Antrag, der nun in den Ausschüssen beraten wird.