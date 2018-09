Bild: imago/Emmanuele Contini

Verhandlung über Nutzung - Besetzer dürfen länger in der Großbeerenstraße bleiben

11.09.18 | 17:52 Uhr

Die Besetzer von Wohnungen in der Großbeerenstraße 17a dürfen dort länger bleiben, als zunächst vereinbart. Bis zum 14. Oktober können sie nun mit der Eigentümerin über die Nutzung des Hauses verhandeln - und die Vorstellungen liegen nicht weit auseinander.

Die Hausbesetzer in der Großbeerenstraße 17a in Berlin-Kreuzberg dürfen länger bleiben als bislang vereinbart. "Der Zwischennutzungsvertrag wird verlängert bis zum 14. Oktober 2018", sagte die Grünen-Abgeordnete Katrin Schmidberger am Dienstag rbb|24. Damit bestätigte sie einen Bericht des "Neuen Deutschland" (Mittwoch).



mehr beim rbb rbb/Matthias Bartsch Großbeerenstraße 17a in Kreuzberg - Aktivisten dürfen eine Wohnung bis Freitag besetzt halten

Am Wochenende hatten die Hauseigentümer und Besetzer zunächst eine Frist bis 14. September ausgehandelt. Diese wurde beim zweiten Treffen am Montag, an dem auch Schmidberger teilnahm, bis zum 14. Oktober verlängert. In dieser Zeit sollen Verhandlungen zwischen der sogenannten Hausprojektgruppe Großbeerenstraße, wie sich die Besetzer nennen, und der Eigentümerin "Aachener Siedlungs-und Wohnungsgesellschaft mbh" zur Raumnutzung stattfinden. Den Aktivisten ist bereits zugesichert worden, eine leerstehende Wohnung im ersten Stock bis Fristablauf nutzen zu dürfen.



Fünf Personen haben laut Benjamin Marx von der Eigentümergesellschaft Schlüssel bekommen. "Es heißt aber nicht, dass die, die als erste da waren, auch als erste den Zuschlag für die weitere Nutzung bekommen", betonte Marx gegenüber der Deutschen Presseagentur. Er plane in dem Haus eigentlich ein Wohnprojekt für wohnungs- und obdachlose Frauen. "Das ist ein Thema, das absolut übersehen wird", sagte Marx. Mit den Besetzern wolle er nun "ergebnisoffen" diskutieren. "Vielleicht kann etwas ganz Neues und Zukunftsweisendes entstehen."

Vorstellungen nicht weit entfernt voneinander

Die Aktivisten setzen sich dafür ein, dass in dem Haus ein nachbarschaftliches soziales Projekt, ein sogenannter "Kiezraum" entsteht. Außerdem solle dort Raum für neue Wohnformen verwirklicht werden, etwa generationsübergreifendes Zusammenleben. Dass nun die Frist verlängert wurde, zeige "sehr deutlich, dass der Eigentümer kooperativ und gesprächsbereit ist", die Verhandlungen seien "auf einem guten Weg", sagte Schmidberger rbb|24. Die Vorstellungen von Eigentümer und Aktivisten seien gar nicht so weit voneinander entfernt.



Hausbesetzungsgruppe lädt zur Kiezversammlung ein

Via Twitter luden die Aktivisten inzwischen zu einer Informations- und Kiezversammlung am Dienstagabend. Dann könne besprochen werden, was mit dem Haus geschehen soll.

Am Samstagnachmittag hatten Aktivisten der "Hausprojektgruppe Großbeerenstraße" via Twitter mitgeteilt, dass sie Wohnungen in Kreuzberg nahe dem Halleschen Ufer besetzt hätten. Der Sprecher der Gruppe, Max Polder, sagte rbb|24, Aktivisten würden sich in zwei bisher leerstehenden Wohnungen der Großbeerenstraße 17a aufhalten - wie viele genau wollte Polder nicht sagen. Vier Mieter sind offiziell in dem Haus gemeldet. Laut Polder hatten die Aktivisten zuvor erfolglos Kontakt zum Eigentümer, der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft, aufgenommen und sich um Mietverträge bemüht.

Sendung: Inforadio, 11.09.2018, 17 Uhr