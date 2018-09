Empörung von allen Seiten herrscht auch im Erzbistum Berlin, wo bisher 51 Täter in den Personalakten auftauchten und 77 Fälle gemeldet wurden. Darunter waren auch sechs neue Vorwürfe aus dem vergangenen Jahr. Das Entsetzen ist groß – über das Ausmaß des Missbrauchs, aber auch über die Reaktionen der Kirchenführer und Personalverantwortlichen. Dass sie verdrängt und vertuscht, die Täter, und nicht die Missbrauchsopfer, geschützt haben. Dass die Bischöfe bis vor wenigen Tagen zur Studie schwiegen, obwohl deren Ergebnisse schon längst bekannt waren. Das Vertrauen in ihre Bischöfe ist bei den Katholiken zutiefst erschüttert.

"Man merkt halt, sie wollten einfach die Kontrolle über diese Sache behalten, und die haben sie jetzt definitiv verloren – und das müssen sie jetzt akzeptieren", sagt der Leiter der Katholischen Studierendengemeinde in Berlin, Pater Max Cappabianca. Zwar hat die Kirche bereits akzeptiert, dass sie versagt hat und sich bei den Opfern entschuldigt. Doch diese fühlen sich von der Kirche immer noch nicht ernst genommen.

"Viele denken, die Kirche hätte sich großzügig für ihr Versagen gegenüber den Opfern gezeigt – dem ist nicht so", betont der Sprecher der Betroffenen-Initiative Eckiger Tisch, Matthias Katsch. Seit 2011 würden die Bischöfe auf Antrag eine Anerkennungszahlung bewilligen. Diese betrage in der Regel 1.000 bis 3.000 Euro, könne im Einzelfall bis zu 5.000 oder in extremen Einzelfällen darüber liegen. "Das ist in keiner Weise dem Leid und dem Leiden angemessen, das durch Kirchenvertreter und Verantwortliche in der Kirche verursacht worden ist", so Katsch.