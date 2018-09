Beess Berlin Mittwoch, 19.09.2018 | 14:35 Uhr

Mit diesem Bürgermeister haben wir, die Berliner uns keinen Gefallen getan. Das wusste ich schon vorher. Der hat als Bausenator schon nichts gerissen und nun ignoriert er den Willen der Bürger wie es schon vor ihm unser Party Bürgermeister Klaus machen wollte.

Große Grünflächen und Erholungsgebiet der Innenstadt zu versiegeln ist mehr als schädlich für das Klima einer Stadt. Politisch wie meterologisch.

Was kommt als nächstes? Tiergarten, Volkspark oder Kleigartenanlagen am Priesterweg.

Er sollte lieber dafür sorgen das nicht alles mit Eigentumswohnungen vollgepflastert wird wie in der Kurfürsten Str. und Winterfeldtstr. Die sind zwar verkauft, ist aber nie jemand da weil nur Spekulationsobjekte. Oder mir endlos vielen Hotels. In der Innenstadt fällt man darüber, Potsdamer Str. , Bülowstr, An der Urania, Kleiststr und so weiter. Hotel an Hotel Und weitere sind geplant.