Berliner Spreewald-Grundschule - Rektorin Unzeitigs letzter Tag

07.09.18 | 11:11 Uhr

Eine Schule unter Wachschutz verliert ihre Rektorin: Doris Unzeitig hat am Freitag ihren letzten Tag an der Schöneberger Spreewald-Grundschule - sie hatte gekündigt. Die Sicherheitsprobleme an der Schule bleiben bestehen. Von Kirsten Buchmann



Um die Spreewald-Grundschule an der Pallasstraße in Tempelhof-Schöneberg gab es in den vergangenen Monaten viele Diskussionen. Zunächst ging es um einen Wachschutz für die Schule, weil immer wieder Schulfremde auf das Gelände kamen. Dann kündigte die Rektorin Doris Unzeitig ihren Weggang an, verbunden auch mit dem Hinweis, sie fühle sich bei dem Thema Sicherheit von der Politik nicht genügend unterstützt. Am Freitag hat die Rektorin ihren letzten Tag an der Schule.

Das Thema Sicherheit bleibt

"Sie war eine sehr nette Schulleiterin. Sie war eine sehr nette Klassenlehrerin. Ich finde es wirklich schade, dass sie geht", sagt eine Mutter. Wegen des Weggangs von Doris Unzeitig ist die Stimmung gedrückt. Auch der scheidenden Schulleiterin selbst fällt der Abschied von der Spreewald-Grundschule nicht leicht. "Natürlich liegt Wehmut im Raum. Ich habe ja eine Klasse geleitet und die Kinder liegen mir sehr am Herzen." Aber die Kinder kämen, so sagt sie, "in gute Hände". Allerdings beschäftigt sie ein anderes Thema bis zuletzt: die Sicherheit an ihrer Schule. Der Schulhof ist außer durch das Eingangstor über einen niedrigen Zaun zugänglich. Auch Drogenabhängige gelangen laut Doris Unzeitig darauf. "Es kommt vor – wie auch in den letzten Tagen wieder – dass sich schulfremde Personen während des Unterrichtbetriebes und auch während der Pausen auf dem sehr großen Gelände niederlassen - und sich sozusagen einen Schuss setzen." Erst einmal bis zu den Herbstferien ist für die Spreewald-Grundschule ein Wachschutz beauftragt. Er soll laut dem Bezirk nun von einer auf zwei Personen verstärkt werden - wegen der Vorfälle mit Drogenabhängigen auf dem Gelände. Bezirksschulstadtrat Oliver Schworck (SPD) sagt, er hoffe, dass ab Herbst wegen Arbeiten am Hortgebäude schon mal ein höherer Bauzaun da stehen und das Areal sicherer machen werde. Danach seien ein zwei Meter hoher Zaun und ein Eingangstor geplant. Nicht einfach seien die Ausgangsbedingungen für die neue kommissarische Schulleiterin Nana Salzmann, sagt der schulpolitische Sprecher der CDU in der Bezirksverordnetenversammlung, Christian Zander. "Sie hat natürlich keinen leichten Start nach all den Diskussionen. Aber eigentlich muss man mit auf den Weg geben, dass die Spreewaldschule ihre Probleme hat, es aber keine Schule ist, auf die man auf gar keinen Fall gehen sollte". Denn die Lehrer und Lehrerinnen leisteten einen "extrem guten Job und kümmern sich auch", so Zander.

Die Eltern mochten Unzeitig

Die Eltern reagieren auf den Schulleiterinnenwechsel abwartend. Sie haben gehört, dass ihre neue kommissarische Schulleiterin als Konrektorin der Neumark-Grundschule bisher schon in ihrem Bezirk gearbeitet hat. Eine Mutter, die drei Kinder an der Spreewald-Schule hat, sagt: "Sie ist hoffentlich auch nett - wie jede Mutter das erwartet. Hoffentlich kommen wir gut aus". Einige Eltern hatten wegen des Weggangs von Doris Unzeitig angekündigt, mit ihren Kinder an eine andere Schule wechseln zu wollen. Konkrete Anträge dazu hat der Bezirk bisher nicht vorliegen. Ob der Schulleiterinnenwechsel die Schülerzahlen beeinflusst, wird sich spätestens im Oktober zeigen. Dann melden die Eltern ihre Kinder für die neuen ersten Klassen an. In den vergangenen Jahren hatte die Schule laut Bezirk jeweils Anmeldezahlen für zwei Klassen.