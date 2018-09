Es ist knapp 30 Quadratmeter groß, hat hell getünchte Wände, ein antiker Schreibtisch steht in der Ecke, vollgepackt mit Papieren. Vis-à-vis ein schmuckloser Bürotisch. Aber in dem repräsentativen Bürgermeisterbüro gleich über dem Eingang - doppelt so groß, braun getäfelt und denkmalgeschützt - fühlte sich der Grüne von Dassel nicht heimisch.

Die gesamte Post, die an den Bezirksbürgermeister persönlich adressiert ist, landet auch wirklich bei von Dassel. Er sieht sie durch, zeichnet jedes Schreiben mit einem grünen Stift ab, merkt sich Termine vor, leitet Anliegen an zuständige Bereiche weiter. Hier der Brief eines Hotelbetreibers, der seine Bettenzahl aufstocken will, was die Bezirksverwaltung nicht erlaubt: "In dieser Gegend gibt es schon genug Übernachtungsplätze, nahe der Köpenicker Straße. Das müssen wir ihm wahrscheinlich verwehren."

Knapp zwei Jahre ist Stephan von Dassel jetzt schon Bezirksbürgermeister in Mitte. Der Grünen-Politiker ist überzeugt, dass es in einer Stadt feste Regeln braucht. Mit seinen Maßnahmen gegen den Straßenstrich in der Kurfürstenstraße oder osteuropäsische Obdachlose im Tiergarten handelte er sich Titel wie "grüner Sheriff" oder "Tabubrecher" ein. Zaudern ist nicht seine Sache: "Lieber falsch entschieden als gar nicht entschieden", sagt er und schaut auf die Uhr. "Genug philosophiert".