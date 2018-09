dpa/Wolfgang Kumm Audio: rbb | 10.09.2018 | Jan Menzel | Bild: dpa/Wolfgang Kumm

Anzeige gegen Berliner AfD-Abgeordneten - Gläser könnte wegen Retweet seinen Ausschuss-Vorsitz verlieren

10.09.18 | 18:09 Uhr

Der Berliner AfD-Abgeordner Ronald Gläser hat am Montag zugegeben, den illegal veröffentlichten Haftbefehl von Chemnitz auf Twitter geteilt zu haben. Das könnte ihn jetzt seinen Posten als Vorsitzender des Ausschusses für Datenschutz kosten.



Nach der Weiterverbreitung eines Haftbefehls nach tödlichen Messerstichen in Chemnitz droht dem Berliner AfD-Abgeordneten Ronald Gläser die Abwahl als Vorsitzender des Datenschutzausschusses. Gläser räumte am Montag ein, nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Deutschen die erste Seite eines Haftbefehls bei Twitter geteilt zu haben. Darauf seien etwa der Name und das Geburtsdatum eines Verdächtigen zu lesen gewesen.



Gläser habe den Datenschutz "in eklatanter Weise verletzt", sagte der FDP-Abgeordnete Bernd Schlömer im Ausschuss am Montag. Wenn Gläser nicht selbst zurücktrete, werde er in der nächsten Sitzung einen entsprechenden Antrag stellen. Die Sitzung ist am 15. Oktober. Auch Ausschussmitglieder anderer Fraktionen kritisierten Gläser.

Gläser lobt "mutige Tat"

Wegen der Tat in Chemnitz sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft, die als Asylbewerber nach Deutschland gekommen waren. Ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Dresden hat zugegeben, den Haftbefehl fotografiert und weitergereicht zu haben. Er wurde suspendiert. Bilder des teils geschwärzten Dokuments kursierten im Internet und wurden von anderen weiterverbreitet, was auch strafbar sein kann.



Er habe nicht gewusst, dass das als Straftat gewertet werden könne, sagte Gläser. Der Tweet sei ein Fehler gewesen. Am nächsten Morgen habe er den Beitrag gelöscht. Was der sächsische Justizbeamte gemacht habe, sei aber "eine mutige Tat", sagte Gläser vor Journalisten. Er wolle als Ausschussvorsitzender nur dann zurücktreten, wenn er zu einer Haftstrafe oder einer Bewährungsstrafe verurteilt werde.