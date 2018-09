Innenminister Karlheinz Schröter (SPD) bestätigte in Reaktion auf die Medienberichte, dass die Einigung "in greifbare Nähe gerückt" sei. Man befinde sich innerhalb der Koalition in der abschließenden Phase der Gespräche.

Die "Märkische Allgemeine" hatte berichtet, dass auf Druck der Linken die geplante Möglichkeit zur Online-Durchsuchung bei Verdächtigen sowie elektronische Fußfesseln für Terrorverdächtige gestrichen wurden. Erlaubt werden soll laut dem Bericht dagegen der polizeiliche Zugriff auf Messengerdienste, damit die Polizei bei Verdächtigen Textnachrichten abschöpfen kann. Die Beamten sollen zudem künftig mit Körperkameras ausgerüstet werden, um brenzlige Situationen aufzeichnen zu können. Der Sprecher des Innenministeriums, Ingo Decker, erklärte am Freitag, das Ministerium werde sich am Nachmittag äußern. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte angekündigt , das Gesetz im September ins Kabinett bringen zu wollen. Anschließend könnte es im Landtag beraten werden.

Kritik an der Einigung kam von den Grünen. Zwar habe die Linke einige besonders kritische Punkte wie die Online-Durchsuchung aus dem Gesetzentwurf herausverhandelt, teilte die Fraktionsvorsitzende der Grünen Ursula Nonnemacher mit. "In vielen anderen Punkten bleibt es jedoch bei dem Katalog der Grausamkeiten, den Innenminister Schröter ursprünglich vorgelegt hat und durch den weiterhin massive Grundrechtseinschränkungen drohen." Vor allem der Einsatz von Spionagesoftware gegen Messengerdienste wie WhatsApp stelle einen "schwer wiegenden Eingriff in die Privatsphäre dar, von dem auch unbescholtene Bürgerinnen und Bürger ereilt werden könnten". Dagegen kündigte Nonnenmacher Widerstand an, genauso wie gegen die geplante Ausweitung der Speicherfrist von Videoaufnahmen "von derzeit vier Tagen auf bis zu zwei Wochen".