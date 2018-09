Bild: imago/Ipon

Skepsis in Berlin und Brandenburg - Wagenknecht startet ihre Bewegung "Aufstehen"

04.09.18 | 18:12 Uhr

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hat am Dienstag offiziell den Startschuss für die Sammlungsbewegung "Aufstehen" gegeben. Viele Menschen fühlten sich von der aktuellen Politik nicht mehr vertreten. Unter den Parteien herrscht Skepsis.



Im Vorfeld gab es bereits parteiübergreifend viel Kritik: Am Dienstag hat Sahra Wagenknecht, Fraktionschefin der Linken, die Sammlungsbewegung "Aufstehen" offiziell vorgestellt. Zum Start hätten sich seit Anfang August mehr als 100.000 Unterstützer online registriert, sagte Wagenknecht am Dienstag in Berlin. Sie nannte "eine handfeste Krise der Demokratie" in Deutschland als Hauptgrund für die Gründung ihrer Bewegung. Ziel ist es, linke Wähler zu erreichen, die sich von den klassischen Parteien abgewendet haben. Die soziale Spaltung sei tiefer geworden, der Ton rauer, der Zusammenhalt gehe verloren. Die Ereignisse in Chemnitz hätten gezeigt, dass es so nicht weitergehen könne.

Wolf: Initiative verfolgt in Flüchtlingspolitik Abschottungskurs

Die Spitzen von SPD, Grünen und Linken sehen die neue Sammlungsbewegung skeptisch - sie fürchten, dass die politische Linke dadurch zusätzlich gespalten werden könnte. Der Linken-Fraktionschef in Berlin, Udo Wolf, zeigte sich über Wagenknechts Initiative im Interview mit dem "Deutschlandfunk" erstaunt. So würden die Mitte-Links-Regierungen vor allem in Berlin und Thüringen zeigen, dass genau die Themen, die Sahra Wagenknecht beispielsweise zur sozialen Frage kritisiert, erfolgreich umgesetzt werden, sagte Wolf am Dienstag. Der Sammlungsbewegung steht Berlins Linken-Fraktionschef skeptisch gegenüber. Hauptkritikpunkt sieht Wolf demnach in der Migrations- und Flüchtlingspolitik, wo die Initiative ein Abschottungs- und Abgrenzungskurs verfolge. "Das ist ein völlig falscher Ansatz in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation", so der Berliner Linken-Politiker im "Deutschlandfunk".

Rostock: "Sarah Wagenknecht macht Ansagen und alle müssen folgen"

Auch aus Brandenburg gab es vor der Vorstellung der Sammlungsbewegung skeptische Stimmen. "Dieses neue #Aufstehen wirkt eher wie: Sahra Wagenknecht macht Ansagen und alle müssen folgen", sagte Clemens Rostock, Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, am Montag im rbb-Nachrichtenmagazin "Brandenburg aktuell". Gegen eine neue linke Bewegung hat die Brandenburger SPD nichts, allerdings gegen ihre Macher. Demnach sei das Ehepaar Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine nicht die richtigen Initiatoren, sagte Generalsekretär Erik Stohn im rbb. Die Brandenburger Linke traut dem außerparteilichen Engagement von Sahra Wagenknecht nicht. Dass sich eine Bewegung gründet, freue eine linke Partei, sagte Landesvorsitzende Anja Mayer im rbb am Montag. Für die Partei stelle sich die Frage, wie diese Sammlungsbewegung gemeint ist. Das müsse man zunächst sich angucken, so Mayer.

"Gründungsaufruf bietet keine Ideen"

Juso-Chef Kevin Kühnert aus Berlin hat der Sammlungsbewegung "Aufstehen" inhaltliche Beliebigkeit vorgeworfen. "Der Gründungsaufruf bietet keine Ideen, die sich links vom politischen Mainstream nicht heute schon unterstützen und organisieren ließen", sagte Kühnert am Dienstag. Er umschiffe aber politische Fragen, etwa einen Konflikt zwischen Verteilungspolitik und Identitätspolitik, bei der es um gesellschaftliche Bedürfnisse bestimmter Gruppen gehe. "Haltungsfragen auszuklammern und erstmal in einem Online-Forum zu diskutieren ist aber nicht basisdemokratisch, sondern beliebig."

Kühnert kritisierte zudem, dass er selbst offenbar zu den mehr als 100.000 Unterstützern der Sammlungsbewegung gezählt werde: "Mit Erstaunen habe ich heute erfahren, dass ich durch das Eintragen in einen Newsletter zu einem von 100.000 "Aufstehen"-Gründungsmitgliedern geworden bin", sagte er. "Diese Vorgehensweise befremdet mich, insbesondere wenn die Initiatoren dieser Tage "echte Demokratie" einfordern." Anders als bei politischen Parteien muss man als Unterstützer von "Aufstehen" keinen Mitgliedsbeitrag zahlen und kann sich einfach im Internet anmelden.

Christoffers geht auf Distanz

Im Vorfeld hatten sich bereits Linken-Politiker aus Berlin und Brandenburg von der Bewegung Wagenknechts distanziert. Die Gründung einer parteiübergreifenden linken Gruppierung unter dem Titel #aufstehen sei "nicht das richtige politische Instrument", um das Ziel umzusetzen, "eine soziale Entwicklung in Deutschland politisch mehrheitsfähig zu machen", sagte Ralf Christoffers, Fraktionschef der Brandenburger Linken, im Sommerinterview mit dem rbb-Fernsehmagazin "Brandenburg aktuell".

Udo Wolf, Fraktionschef der Berliner Linken, räumte der neuen linken Sammlungsbewegung #aufstehen bereits im rbb-Sommerinterview keine großen Chancen ein. "Ich brauche diese Sammlungsbewegung nicht", sagte er im Sommerinterview mit der rbb-Abendschau. "Da geht es insbesondere um die Frage der Flüchtlings- und Migrationspolitik, wo Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine einen doch stärkeren Abschottung- und Begrenzungskurs fahren würden. Wir finden das falsch." Berlin und die Bundesrepublik seien reich und müssten sich "als weltoffene Metropole und weltoffenes Land auch darstellen", sagte Wolf.

Zuspruch bekam Wagenknecht am Dienstag von AfD-Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland: Der neuen linken Sammlungsbewegung "Aufstehen" traut er nach eigenen Worten zu, eine wichtige politische Rolle in Deutschland einzunehmen. Die Initiative habe "die Chance, parteipolitische Schützengräben zu überwinden und könnte damit im politischen Diskurs auch von linker Seite endlich wieder Impulse in der sachlichen Auseinandersetzung liefern", sagte Gauland am Dienstag laut AfD-Mitteilung in Berlin.



