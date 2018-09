ZB Video: Abendschau | 26.09.2018 | Heike Schüler | Bild: ZB

Initiative gegen sexuelle Gewalt an Schulen - Bildungssenatorin Scheeres teilt eigenes Missbrauchserlebnis

26.09.18 | 20:42 Uhr

Sexuelle Übergriffe gibt es laut Weltgesundheitsorganisation in jeder Schulklasse. Berlins Bildungssenatorin Scheeres will Lehrer für das Problem sensibilisieren. Bei der Vorstellung einer neuen Kampagne berichtete sie über Gewalterfahrungen aus ihrer eigenen Schulzeit.



Während einer Pressekonferenz zu der bundesweiten Initiative Schule gegen sexuelle Gewalt, hat Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) ein eigenes Erlebnis geteilt: Als Achtklässlerin erlebte sie einen Übergriff durch andere Schüler in ihrer Heimatstadt Düsseldorf. "Da haben mich einfach mal vier Jungs den Keller runtergeschleppt und mir die Arme zugehalten und mich dann begrapscht", sagte sie. Glücklicherweise habe sie einen Lehrer gehabt, der in die Situation eingegriffen habe. "Wir brauchen diese sensiblen Pädagoginnen und Pädagogen, die so eine Sitation ernstnehmen und nachfragen: 'Was ist denn jetzt hier los?'"



Durch Smartphones und soziale Netzwerke würden Kinder die Themen Gewalt und Sexualität heute in einer völlig anderen Dimension erleben, sagte Scheeres. Um den Lehrern ein Gegensteuern zu erleichtern, gibt es seit Mittwoch für die mehr als 900 Berliner Schulen eine Infomappe für bessere Schutzkonzepte. "Es geht darum, Lehrer zu sensibilisieren", sagte die Bildungssenatorin. Genauso wichtig sei es, Kindern und Jugendlichen ihr Recht auf ein Leben ohne Gewalt zu vermitteln. "Wenn jemand nein sagt, heißt das nein und man darf nein sagen", sagte sie dem rbb. Dass Kinder sich trauen, dieses Recht einzufordern, sei Ziel der Kampagne.



Zahl der Ermittlungen wächst

Die Berliner Infomappen sind Teil einer bundesweiten Schulkampagne gegen sexuelle Gewalt. "Nur 13 Prozent der Schulen in Deutschland haben ein umfassendes Schutzkonzept", sagte Initiator Johannes-Wilhelm Rörig, Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung. Und nur vier Prozent der Schulen hätten bisher eine Risikoanalyse gemacht, ob es in ihren Gebäuden Gefährdungen geben kann - seien es dunkle Ecken, ungesicherte Eingänge oder fehlende Schlösser. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben in jeder Schulklasse ein bis zwei Schüler Formen von sexueller Gewalt erlebt. Nicht nur Familien oder Institutionen wie Kirchen, sondern auch Schulen selbst können zum Tatort werden. Sexuelle Belästigungen und Übergriffe unter Gleichaltrigen habe es auch früher schon gegeben, sagte Rörig. Neu sei die Möglichkeit, diese Taten mit dem Handy zu filmen und im Internet zu verbreiten. In Berlin gebe es mehr Ermittlungen als früher, weil Jugendliche sexualisierte Bilder versendeten, um andere bloßzustellen oder zu erpressen, so Rörig.



850 gemeldete Missbrauchsfälle im vergangenen Jahr

Doch noch immer müssen Kinder und Jugendliche laut Rörig im Durchschnitt erst sieben Erwachsene ansprechen, um eine Vertrauensperson zu finden, die ihnen hilft. "Schule hat aber nicht nur einen Bildungsauftrag, sondern auch einen Kinderschutzauftrag." Hjördis Wirth, Mitglied des Betroffenenrats Schule gegen sexuelle Gewalt, kritisierte, dass es nur an jeder zweiten Schule der Hauptstadt Sozialarbeiter gebe. Da sei Berlin zu schwach aufgestellt. "Sexuelle Gewalt ist aber auch immer eine Machtfrage", sagte sie. Ob Schule ein Schutzraum sei, beginne schon damit, wie Lehrer miteinander umgingen - und ob es Antennen dafür gebe, dass Schüler in Not seien. Sonst würden Hilferufe nicht gehört und Signale wie Rückzug, Aggressivität, Essstörungen oder die Verweigerung des Sportunterrichts nicht erkannt, sagte Rörig. Scheeres betonte, mit dem neuen Schulgesetz müssten alle Schulen Krisenteams aufstellen. Darüber hinaus sei geplant, auf längere Sicht jede Schule mit Sozialarbeitern auszustatten. An der nun vorgestellten Initiative nehmen 30.000 Schulen in Deutschland teil. Berlin ist das 13. Bundesland, in dem das Programm anläuft. Die Berliner Kriminalstatistik verzeichnete im vergangenen Jahr insgesamt rund 850 gemeldete Missbrauchsfälle bei Kindern und Jugendlichen. Die Dunkelziffer gilt als weitaus höher.



Sendung: Abendschau, 26.09.2018, 19.30 Uhr