Video von Schlecky Silberstein in Berlin - Satiriker bekommt Morddrohungen nach AfD-Hausbesuch

18.09.18 | 07:16 Uhr

Der Satiriker Schlecky Silberstein wird nach einem im Video festgehaltenen Hausbesuch der AfD im Internet bedroht. Die Partei hatte die Produktionsfirma eines Satire-Videos aufgesucht, weil sie sich wiederum denunziert fühlte - und veröffentlicht dabei die Adresse. Von John Hennig



"Und plötzlich steht ein AfD-Abgeordneter im Hausflur und filmt dein Klingelschild", so beginnt der Text des Satirikers Schlecky Silberstein, den er am Montag auf seiner Webseite veröffentlicht hat. Darin beschreibt Silberstein die Folgen eines Filmdrehs in Berlin-Lichtenberg, in dem sich seine Produktionsfirma satirisch mit den Ereignissen der letzten Wochen in Sachsen auseinandersetzt: dem mittlerweile beurlaubten LKA-Mitarbeiter, welcher mehrere Reporter bei einer Pegida-Demonstration bepöbelt hatte, dem Trauermarsch in Chemnitz nach einer tödlichen Messerattacke sowie dem folgenden tagelangen "Wahnsinn" (Silberstein) rund um die sächsische Stadt mit rechten Aufmärschen und dem Solidaritätskonzert #wirsindmehr.

Doch nun erhalte Silberstein selbst explizite Drohungen, seitdem die Berliner AfD am vorigen Freitag ihrerseits ein Video mit dem Titel "Fakevideo-Firma versteckt sich" online gestellt hatte. Darin ist zu sehen, wie der Berliner Abgeordnete Frank-Christian Hansel die Produktionsfirma aufsucht.

Rechtliche Schritte eingeleitet

In Reportermanier schildert Hansel, dass er die Produktionsfirma wegen des Drehs zur Rede stellen will. Der Politiker geht davon aus, dass bei dem Filmdreh am Anton-Saefkow-Platz seine Partei diskrediert wurde. Bereits am Freitag teilte die Berliner AfD mit, sie prüfe, eine einstweilige Verfügung gegen die Veröffentlichung des angeblichen "Fakevideos" zu beantragen. Zudem seien rechtliche Schritte eingeleitet worden. "1. zivilrechtlich wegen Urheberrechtsverletzung durch die unerlaubte Nutzung eines kaum verfremdeten Parteilogos und 2. strafrechtlich wegen Vortäuschung einer Straftat, mit dem Ziel die AfD zu verleumden." Entsprechende Schriftstücke seien am Montag allerdings noch nicht eingegangenen, teilte die Produktionsfirma auf Anfrage von rbb|24 mit. Dafür habe man selber Rechtsmittel eingelegt. Ob die AfD wirklich rechtlich aktiv gegen das Video und die Verantwortlichen vorgegangen ist, hat sie auf Nachfrage am Montag nicht beantwortet.



Auf seinem Blog schreibt Silberstein: "Beim Dreh in Berlin-Lichtenberg versammelten sich schnell Anwohner, die den Verdacht schöpften, wir wollten eine gefakte Nazi-Demo in Berlin inszenieren." Geduldig habe man das Set und die Story erläutert, "bemerkenswert vielen Menschen mussten wir auch die Kunstfreiheit erklären". Die Produktionsfirma betont auf rbb|24-Nachfrage, dass auf zahlreichen Aushängen deutlich gemacht wurde, dass es sich um eine Filmproduktion handele und keinen echten Protest mit gekauften Protagonisten. Auch sei explizit geschrieben worden, dass für das "Bohemian Browser Ballett", ein von funk produziertes Satire-Format, gedreht wird. Seit Montag ist der Beitrag auf Youtube und Facebook abrufbar.



Mord- und Anschlagsdrohung

Doch für Silberstein und seine Mitarbeiter hatte die dreitägige Ungewissheit erhebliche Auswirkungen: "Mulmig wurde uns, als Bilder von Team-Mitgliedern im Netz auftauchten und dazu aufgerufen wurde, die Namen und Adressen herauszufinden." Auf seinem Blog dokumentiert er auch eine Morddrohung sowie ein Video, in dem dazu aufgerufen wird, das Büro aufzusuchen. Silberstein wirft der AfD vor, diese Reaktionen bewusst geschürt zu haben: "Natürlich wusste jeder bei der Partei, dass wir eine Satire drehen. Wir haben das komplette Set mit entsprechenden Hinweise zugekleistert. Hansel 'besuchte' uns, als wir uns schon längst als Auftraggeber des Satire-Drehs zu Erkennen gegeben hatten. Und dennoch stellte er sich taktisch blöd. Man kann auch sagen: Er hielt an der perfiden Lüge fest."



AfD: "Müssen uns gegen Propaganda schützen"

Ronald Gläser, der Sprecher der Berliner AfD, betonte gegenüber rbb|24, dass Hansel sowie die AfD erst im Nachgang des Satiredrehs das Material einsehen konnten und nicht selbst in Lichtenberg gewesen seien. "Es war für uns nicht absehbar, um welche Art von Video es sich handelt. Nur weil jemand sagt, dass es Satire sein soll, ist der Vorwurf nicht aus der Welt."

Zudem verteidigte Gläser das eigene Vorgehen: "Wenn wir befürchten müssen, dass unser Logo verwendet wird, um Propaganda gegen uns zu betreiben, müssen wir uns schützen. Es lag nah, dass über unsere Partei etwas Negatives verbreitet wird." In der Vergangenheit seien Logo und Auftreten der Partei bereits in anderen Formaten nachgeahmt und plagiert worden. Zur Veröffentlichung der Adresse sagte Gläser: "Für uns war es einfach die Dokumentation, dass wir die uns unbekannte Filmproduktionsfirma gesucht und gefunden haben. Die Adresse hätte jeder sofort finden können." Er und auch andere aus der AfD hätten Herrn Silberstein zuvor nicht gekannt. Durch das AfD-Video habe der Satiriker nun "ein riesiges Bekanntheitsplus bekommen".

Silberstein veröffentlichte seinen Text begleitend zu dem Satire-Video am Montag und beschreibt darin Parallelen zwischen den Methoden der AfD und Autokratien. "Die eigenen Anhänger sollen das Vertrauen in das wichtige Korrektiv namens Medien verlieren. Nicht umsonst ist überall auf der Welt und überall in der Geschichte Schritt eins nach der Machtübernahme die Einschränkung der Kunst- und Pressefreiheit." Abschließend beschreibt er systematischen Druck der AfD: "Wer Künstler und Journalisten bedroht und in den eigenen Kommentarspalten toleriert, dass Medienschaffende und ihre Familien dem Mob präsentiert werden, der kann keine Alternative sein."

