Absage auch an berlinweiten Milieuschutz

Die Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher hat sich gegen einen Vorschlag der Grünen ausgesprochen, leer stehende Wohnungen zentral in einem Kataster zu erfassen. "Wir haben keinen massenhaften Leerstand, sondern einen, der wohnungswirtschaftlich als gesunde Fluktuationsrate bezeichnet wird," sagte die Linken-Politikerin am Freitag im rbb.

Der Aufwand und die rechtlichen Hürden für eine solche Erfassung seien demgegenüber sehr hoch. Besser wäre es, konsequent gegen bekannte Fälle vorzugehen und so auch Signale an die Vermieter zu senden. Dennoch sei "jede leerstehende Wohnung, die man nicht dem Wohnen zuführt, ein Riesenärgernis", so Lompscher im Inforadio.