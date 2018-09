Dr. Kawasaki Samstag, 01.09.2018 | 15:15 Uhr

Solidarisches Grundeinkommen? Oh, wie revolutionär. Von Hartz IV kaum zu unterscheiden. Hat nämlich mit einem bedingungslosen (!) Grundeinkommen rein gar nix zu tun. Das Wort "Grundeinkommen" wird heutzutage inflationär verwendet, von "bedingungslos" will aber kaum eine Partei reden. Augenwischerei also.



Und was die Mieterhöhungen angeht, glaube ich erst an Wirkung, wenn ich diese auch sehe. Die "Mietpreisbremse" und andere Ideen, die in die Tag umgesetzt wurden, haben jedenfalls praktisch keine Wirkung gezeigt. Durchgeführte Maßnahmen scheiternin der Umsetzung und effektive Maßnahmen werden gar nicht eingeführt. Wichtiger als ein Sommerinterview, wo Politiker ihre Arbeit schönreden von tollen Plänen sprechen, sind für mich Faktenchecks von Unabhängigen, die die Arbeit der Politiker bewerten! Daraus kann ich mir ein unverfälschtes Bild machen, aus einem Sommerinterview nicht.