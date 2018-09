Maaßen überraschend bei Grundsteinlegung in Potsdam

Mit ihm hatte niemand gerechnet: Der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen ist am Donnerstagvormittag zum ersten Spatenstich für das neue Gebäude des Präsidiums der Bundespolizei erschienen. Ursprünglich wollte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kommen, hatte jedoch kurzfristig abgesagt.

Maaßen, der nach einigem Hin und Her in der Regierungskoalition nun als Sonderberater für europäische und internationale Fragen im Innenministerium fungieren soll, kam nicht in offizieller Funktion, sondern privat - während seines Urlaubs.