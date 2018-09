Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung in der Gedenkstätte Hohenschönhausen haben schon zu ersten personellen Konsequenzen geführt - der Vize ist beurlaubt. Zur Stunde tagt der Stiftungsrat - und dabei soll es auch um die Zukunft des Gedenkstätten-Chefs Knabe gehen.

Ehemalige Mitarbeiterinnen werfen Frauendorfer vor, sie sexuell belästigt zu haben. Daraufhin hatte der Direktor der Stasiopfer-Gedenkstätte, Hubertus Knabe, seinen Stellvertreter Frauendorfer am Montag mit sofortiger Wirkung beurlaubt.

Nach den Sexismus-Vorwürfen gegen den stellvertretenden Direktor der Einrichtung , Helmuth Frauendorfer, beschäftigt sich am Dienstag der Stiftungsrat der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen mit dem Thema.

Hinter verschlossenen Türen wird der Stiftungsrat auch über die Verantwortung Knabes in der Angelegenheit beraten. Es wird um die Frage gehen, ob er der Richtige ist, um den Skandal aufzuarbeiten.

Auch an Knabe gibt es nach rbb-Recherchen Kritik von Frauen. Diese werfen ihm vor, er habe als Direktor ein Klima "des strukturellen Sexismus" in der Gedenkstätte zugelassen. Der Stellvertreter und sein Direktor sollen so insgesamt ein Klima erzeugt haben, das einem "Frauenbild der 50er Jahre" entsprochen habe, hieß es.

Dies hatte Knabe in den letzten Tagen immer vehement von sich gewiesen. Er selbst hat inzwischen die ehemalige Bundesministerin Sabine Bergmann-Pohl gebeten, die Affäre zu untersuchen.