Tremor Berlin Dienstag, 18.09.2018 | 15:49 Uhr

Man weiß im Grunde bei jeder politischen Diskussion schon im Voraus, wie die Rollen verteilt sind:

Moralinsaure Überheblichkeit und kurzfristiges Denken auf der einen, unpopulärer Pragmatismus auf der anderen Seite.

Was - von der Tatsache, dass sie überdacht und (so unterirdisch) einigermaßen windgeschützt sind mal abgesehen - macht U-Bahnhöfe als temporäre Obdachlosenunterkünfte geeignet?

Was sollen die Obdachlosen dort zu sich nehmen, wo Notdurft und Körperhygiene verrichten?

Was qualifiziert BVG-Mitarbeiter zum Nebenjob als Sozialhelfer?

Wer sorgt währenddessen für Sicherheit und danach für Sauberkeit?

Wohin bringt man die Obdachlosen, wenn der Berufsverkehr wieder losgeht?

Und was ist mit jenen, die dann nicht gehen wollen?

Ich sag es mal ganz offen: Manche Politiker ersetzen Vernunft durch Wunschdenken und zeigen damit, wie unqualifiziert sie damit trotz aller Sachkenntnisse sind.

Als Erstes sollte man gerade in diesem Job darüber nachdenken, was überhaupt MÖGLICH ist.