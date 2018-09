Bild: rbb/Matthias Bartsch

Türkischer Präsident in Berlin - Das müssen Sie zum Erdogan-Staatsbesuch in Berlin wissen

27.09.18 | 07:43 Uhr

Recep Tayyip Erdogan wird am Donnerstag in Berlin erwartet. Was bedeutet das für den Straßenverkehr in Berlin, wo wird demonstriert - und warum kommt der türkische Präsident eigentlich? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie lange ist Erdogan in Berlin?

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan landet am Donnerstagmittag (12.30 Uhr) in Berlin-Tegel. Das offizielle Programm beginnt am Freitag, am Samstagmittag fliegt Erdogan weiter nach Köln.





Warum kommt Erdogan nach Berlin?

Der türkische Staatsbesuch findet auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt. Sie war ausgesprochen worden nachdem Recep Tayyip Erdogan zum Staatspräsidenten der Türkei gewählt worden war. Dass beide Länder durch gemeinsame Herausforderungen, Probleme und Abhängigkeiten miteinander verbunden sind, dürfte ein weiteres Motiv für die Einladung sein. Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben keinen Mangel an Gesprächsthemen mit Erdogan: die türkische Währungskrise, die auch der deutschen Industrie Sorgen bereitet, Hunderttausende syrische Flüchtlinge, die in der Türkei ausharren, aber weiter in die EU ziehen wollen, Auseinandersetzungen mit der kurdischen Minderheit in der Osttürkei.

Wo wird es Sperrungen und Verkehrsbehinderungen geben?

Die Berliner Polizei hat für drei Zonen in der Berliner Innenstadt sogenannte Allgemeinverfügungen ausgestellt. In markierten Bereichen dürfen dort keine Fahrzeuge oder Gegenstände abgestellt werden. Fahrer müssen dort mit Kontrollen rechnen, das gelte insbesondere für Lieferanten, sagte ein Polizeisprecher rbb|24. Zeitweise werden auch manche Straßen gesperrt. Insbesondere am Freitag, wenn der türkische Präsident mehrfach zwischen Schloss Bellevue, Neuer Wache, Adlon und dem Bundeskanzleramt hin und her gefahren wird. Eine Reihe von Demonstrationen - die meisten gegen Erdogan - sowie die Aufbauarbeiten für den Tag der Deutschen Einheit auf der Straße des 17. Juni führen zu weiteren Sperrungen. Detaillierte Informationen dazu finden Sie hier.



Wer demonstriert gegen den Besuch?

Seit 2003 verantwortet Recep Tayyip Erdogan die politischen Geschicke der Türkei. Galt er anfangs als Hoffnungsträger und Reformer, hat sich sein Image in den Augen vieler mittlerweile zum Schlechteren gewandelt. Dementsprechend lang ist die Liste der Akteure, die gegen ihn in Berlin demonstrieren werden. Hier eine Auswahl: - Der Deutsche Journalisten Verband (DJV) und Amnesty International bezeichnen Erdogans Besuch als "Ohrfeige" für die in der Türkei verfolgten Journalisten. Selbst nach der Freilassung von Deniz Yücel und der Ausreise von Mesale Tolu habe sich die Lage nicht geändert. Auf der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit steht die Türkei auf Platz 157 von 180 Staaten. Diese Demonstration startet am Donnerstag um 11 Uhr auf dem Washingtonplatz am Hauptbahnhof.

Wieviel Polizei wird eingesetzt?

Allein am Freitag sollen deutlich mehr als 4.000 Polizisten in Berlin im Einsatz sein. Sie werden unter anderem den Verkehr umleiten und für die direkten Sicherheitsmaßnahmen am Hotel Adlon verantwortlich sein. Die Zahl der Beamten wird sich noch erhöhen, der Staatsbesuch erfordert drei Tage lang Schichtbetrieb. Bei vergleichbaren Anlässen in vergangenen Jahren waren Scharfschützen auf den Dächern rund um das Adlon und um andere Aufenthaltsorte des gefährdeten Staatsgastes postiert. Auf der Spree patrouillierten Polizeiboote, Taucher wurden eingesetzt und Gullydeckel an bestimmten Straßen zugeschweißt. Über genauere Details geben die Sicherheitsbehörden keine Auskunft, fest steht aber: Auf der Spree wird diesmal zu bestimmten Zeiten der Schiffsverkehr eingestellt. Für den Luftverkehr wurde ein Flugbeschränkungsgebiet "in Berlin und dem nahen Umland eingerichtet". So wie sonst nur über dem Regierungsviertel dürfen dann auch keine Drohnen oder Modellflugzeuge in die Luft gehen.



