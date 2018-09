Bild: AP

Straßensperrungen und Demonstrationen - Wo Erdogans Staatsbesuch Berlin-Mitte lahmlegen wird

24.09.18 | 14:16 Uhr

Zwei Tage wird der türkische Staatspräsident Erdogan in Berlin sein. Insbesondere am Freitag wird er mehrfach quer durch die Innenstadt fahren von einem Termin zum nächsten. Weil parallel eine Großdemo stattfindet, wird es spürbare Einschränkungen geben.



Während des Staatsbesuchs des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan muss auf den Straßen von Berlin-Mitte mit erheblichen Einschränkungen gerechnet werden. Die Berliner Polizei hat für die Anwohner der Museumsinsel, im Regierungsviertel und im Tiergarten bereits Informationen dazu veröffentlicht. Wer an den Zufahrtsstraßen zum militärischen Teil des Flughafens Tegels wohnt, muss am Donnerstag und Samstagmittag ebenfalls mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Denn Erdogan fällt unter die höchste Sicherheitsstufe wie etwa auch der US-Präsident.

Erdogan landet mittags in Tegel

Entgegen ersten Meldungen wird Erdogan bereits am Donnerstagmittag in Berlin-Tegel erwartet. Eine genaue Uhrzeit wollte ein Sprecher des Bundespresseamtes auf Nachfrage von rbb|24 nicht nennen. Laut "Berliner Zeitung" (Sonntag) soll er gegen 12 Uhr ankommen. Zunächst hieß es, dass er am Abend in der Hauptstadt ankommt. Der reguläre Flugbetrieb werde von dem Besuch nicht beeinträchtigt, sagte ein Sprecher des Flughafens rbb|24. Zwar nutze der türkische Staatspräsident die gleiche Landebahn, werde dann aber zum Regierungsterminal abdrehen. Wer am Donnerstag oder Samstagmittag ab Tegel fliegt, müsse keine zusätzliche Zeit einplanen.



Die vielen Wege der Erdogan-Eskorte durch Berlins Mitte

Am Freitag umfasst Erdogans Terminkalender mehrere Orte in Berlin-Mitte: Am Morgen wird der türkische Staatspräsident mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue empfangen (9.30 Uhr); anschließend gibt es ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundeskanzleramt (11.30 Uhr); gefolgt von einer Kranzniederlegung an der Neuen Wache - der zentralen BRD-Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft - gegenüber der Staatsoper (14 Uhr). Gegen 16 Uhr wird sich Erdogan für einige Stunden ins Hotel Adlon zurückziehen, um sich für ein Bankett (wieder) im Schloss Bellevue vorzubereiten (19.30 Uhr). 22.30 Uhr wird Erdogan im Hotel Adlon zurückerwartet.

Zu diesen Zeiten muss vor Ort immer wieder mit temporären Straßensperrungen gerechnet werden. Auf dem Weg von einem Programmpunkt zum nächsten wird Erdogan von der Polizei eskortiert. Welche Routen eingeschlagen werden, ist nicht bekannt. Die Polizei wird also voraussichtlich kurzfristig Straßen absperren.



Sonderbereiche zum Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan

Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte bereits vor zwei Wochen: "Das werden schwierige Tage, die uns an die Grenzen unserer Kapazitäten bringen werden." Er fügte hinzu: "Wir gehen davon aus, dass die Bereitschaftspolizei an diesen Tagen kaum aus den Stiefeln kommen wird." Wie üblich werden die Berliner Verstärkung aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei erhalten. Während des Staatsbesuchs gilt die höchste Sicherheitsstufe.

Demonstranten wollen vors Schloss Bellevue

Erdogans Staatsbesuch wird von mehreren Demonstrationen begleitet. Die größte setzt sich am Freitag um 16 Uhr unter dem Motto "Erdogan Not Welcome" am Potsdamer Platz in Bewegung. Die angemeldete Route verläuft am Kulturforum vorbei über die Potsdamer Straße; biegt dann ab auf das Reichpietschufer zur Von-der-Heydt-Straße; vor der CDU-Bundeszentrale biegen die Demonstranten in Richtung Tiergarten ab; gegen 19 Uhr werden sie den großen Stern erreichen, in den Spreeweg abbiegen und schließlich das Schloss Bellevue erreichen.

Der Veranstalter geht von 10.000 Teilnehmern aus. Entlang der Strecke wird deshalb mit langanhaltenden Verkehrsbehinderungen gerechnet. Ob die Demonstranten tatsächlich bis zum Schloss Bellevue laufen dürfen, steht allerdings noch nicht fest. Die Polizei hat noch nicht entschieden, ob an bestimmten Punkten Sperrkreise eingerichtet werden.