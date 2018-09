Etwa 100 Teilnehmer haben sich am Samstag in der Stadt Jüterbog zusammengefunden, um die AfD in Chemnitz zu unterstützen. Nun ermittelt der Staatsschutz, denn die Versammlung war unangemeldet. Auf Facebook kursieren Fotos und Statements des Bürgermeisters.

Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt zu einer unangemeldeten Aktion in Jüterbog (Teltow-Fläming), mit der die Initiatoren die AfD-Aktion am Samstag in Chemnitz unterstützen wollten.

Die Ermittlungen dauerten an, Zeugen würden weiter befragt, ein politischer Hintergrund werde nicht ausgeschlossen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West am Dienstag auf Anfrage. Etwa 100 Teilnehmer hatten sich am Samstag in der Stadt zusammengefunden.