Immer weniger Kinder mit Lernschwächen oder Behinderungen werden in Berlin und Brandenburg an Förderschulen geschickt. Wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt, gibt es hier zwischen den Bundesländern deutliche Unterschiede.

In Berlin und Brandenburg lernen immer mehr Kinder mit Behinderungen an regulären Schulen statt an Förderschulen. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung [bertelsmann-stiftung-de] über den bundesweiten Grad der sogenannten Inklusion hervor. Demnach gab es mehr Inklusion vor allem bei Lernbehinderten, etwa von Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche und Rechenstörung.

Laut der Studie besuchten 2017 nur noch 2,8 Prozent aller Berliner Schüler eine separate Förderschule. 2009, als sich Deutschland im Zuge einer UN-Konvention zur Entwicklung eines inklusiven Schulsystems verpflichtete, waren es noch 4,4 Prozent. In Brandenburg liegt die sogenannte Exklusionsquote etwas höher: Hier besuchten im Jahr 2017 4,0 Prozent der Schüler eine Förderschule, 2009 waren es noch 5,4 Prozent.