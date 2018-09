Braunkohlegegner haben am Freitag die Landesvertretung Nordrhein-Westfalens in Berlin zeitweise blockiert. Sie protestierten gegen die umstrittene Räumung des Hambacher Forsts. Die Landesvertretung stellte laut Polizei Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs.

Der Streit um die Rodung des Hambacher Forsts in Nordrhein-Westfalen hat Berlin erreicht. Etwa 25 Umweltschützer und Braunkohlegegner in weißen Schutzanzügen setzten sich am Freitagvormittag ins Foyer der Landesvertretung in der Hiroshima-Straße in Berlin-Tiergarten und protestierten damit gegen das Vorgehen der Behörden im Hambacher Forst. Sie sangen Lieder, skandierten Losungen und trugen Transparente mit der Aufschrift "Hambi bleibt". Nach etwa zwei Stunden wurden sie von herbeigerufenen Polizisten vor das Haus geführt, einige wurden getragen. Die Beamten nahmen dabei die Personalien der Aktivisten auf. Die Räumung verlief ohne Vorkommnisse.



Per Twitter hatten Aktivisten von "Ende Gelände" gegen 10 Uhr mitgeteilt, sie hätten die nordrhein-westfälische Landesvertretung besetzt. Aus Solidarität mit den Umweltschützern im Hambacher Forst werde man die Besetzung so lange fortführen, bis die Düsseldorfer Landesregierung den Polizeieinsatz [wdr.de] im Wald stoppt, so die Aktivisten. "Wir bleiben hier, bis Armin Laschet den zerstörerischen, unverhältnismäßigen Polizei-Einsatz im Hambacher Forst stoppt", twitterten sie.