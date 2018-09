Überraschung bei der SPD: Die Landesvertreterversammlung der SPD in Brandenburg hat Simon Vaut zum Kandidaten für das Europaparlament gewählt. Der 40-Jährige erhielt am Samstag im zweiten Wahlgang 63 von 119 gültigen Stimmen. Damit konnte sich Maja Wallstein, die vom Landesvorstand vorgeschlagen war, mit 56 Stimmen nicht durchsetzen.

Der in Hamburg geborene Vaut war einst Redenschreiber unter anderem von Ex-Außenminister Sigmar Gabriel. Er hatte an der Universität in Potsdam studiert und als Referent im Sozialministerium gearbeitet. In Brüssel war er drei Jahre für das Verbindungsbüro der SPD im Bundestag zur Europäischen Union tätig. Vaut war vom Unterbezirk Teltow-Fläming vorgeschlagen worden.

Die 32-jährige Wallstein aus Cottbus war einst Juso-Landeschefin und wurde nach der Wahl von Vaut mit großer Mehrheit zur Ersatzkandidatin gewählt. Die Bundes-SPD wird über die Kandidaten endgültig im Dezember entscheiden. Die bisherige Brandenburger Europaabgeordnete Susanne Melior (60) war nicht mehr angetreten.

Die Europawahl in Deutschland findet am 26. Mai 2019 statt.