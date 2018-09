Ein V-Mann des Berliner Verfassungsschutzes hat möglicherweise für einen 16-Jährigen eine Reise zur Terrormiliz IS in Syrien organisiert. Das berichtet das ZDF-Magazin "Frontal 21" unter Berufung auf Ermittlungsakten der Berliner Staatsanwaltschaft.

V-Mann Emanuel P. soll nach Recherchen von "Frontal 21" von Mai 2013 bis September 2015 im Auftrag des Berliner Verfassungsschutzes in der Islamistenszene tätig gewesen sein und war im Umfeld des Attentäters Anis Amri eingesetzt. Das ZDF berichtet nun: Im Sommer 2015 organisierte der V-Mann laut Ermittlungsakten und Beteiligten für einen damals 16-Jährigen Flugtickets nach Istanbul und Geld. Dabei sei dem V-Mann klar gewesen, dass die Reise, dass die Reise zur Terrorgruppe IS nach Syrien gehen solle. Dies habe der Jugendliche während einer polizeilichen Vernehmung gesagt.



Am 17. August 2015 habe der V-Mann ihn zum Flughafen Tegel gebracht. "Ich kann so jemanden nicht verstehen", zitiert "Frontal 21" den heute 19-jährigen Mann. "Er schickt Jugendliche, Kinder in den Tod. Ich weiß nicht, ob er weiß, was es heißt, wenn eine Mutter oder ein Vater ein Kind verliert. Das ist unmenschlich und kriminell, was er gemacht hat." Erst an der syrischen Grenze wurde der mutmaßlich angehende Dschihadist von türkischen Behörden gestoppt und nach Berlin abgeschoben.

Der Verfassungschutz habe V-Mann Emanuel P. im September 2015 aus dem Dienst genommen. Aus den Ermittlungsakten gehe hervor, dass die Berliner Behörden ihm "mehrfach deutlich gemacht" hätten, dass dieser sich "nicht an Straftaten und auch nicht an Ausschleusungsaktionen beteiligen dürfe." Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittele nach "Frontal 21"-Informationen gegen den ehemaligen V-Mann.