Durch die neue Technik sei im Fall einer Verstopfung dann bekannt, "was für ein Volumen sich in der Toilette befindet", erläuterte Patrick Möller, Geschäftsführer der Wall GmbH, dem rbb. "Und wir wissen auch, wenn beispielsweise ein Gegenstand in der Toilette verbleibt, das wir sie nicht reinigen dürfen." Durch die neue Technik sei es auch möglich, schneller Hilfe zu leisten, wenn beispielsweise Personen in den Toiletten stürzen.

Die neuen Toiletten sollen stadtweit aufgestellt werden, die meisten in Friedrichshain-Kreuzberg (27), die wenigsten bekommen Spandau (7) und Reinickendorf (7) ab.