Vorstoß aus Brandenburg - Kommunen sollen bei Windrädern mehr mitreden können

04.09.18 | 13:11

Der Bau von Windkraft-Anlagen sorgt in Brandenburg immer wieder für Konflikte - mit Hilfe einer Bundesratsinitiative will die Landesregierung diese nun entschärfen. Die Kommunen sollten in Zukunft mehr Mitsprache bekommen, hieß es dazu aus einer Ankündigung der Staatskanzlei. Am Dienstag befasst sich das Kabinett mit dem Thema - anschließend will Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ein Maßnahmenpaket mit dem Titel "Erneuerbare Energien und Bürgerinteressen im fairen Miteinander" vorstellen. Noch am Dienstag soll das Kabinett dann über die Initiative entscheiden, hieß es vorab aus der Staatskanzlei. Damit es tatsächlich zu einer Gesetzesänderung kommt, ist allerdings die Zustimmung des Bundestages erforderlich.

Zu nah, zu laut, zu hässlich

Nach Angaben des Verbandes Windenergie vom Frühjahr liegt Brandenburg bei der Windenergie - gemessen an der bisher installierten Leistung landbasierter Anlagen - im Ländervergleich auf Platz drei: hinter Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Anwohner von Windkraftanlagen kritisieren immer wieder zu geringe Abstände zu Siedlungen, die Geräusche, Blinklichter bei Nacht sowie generell die "Verspargelung" der Landschaft. Ein Volksbegehren, das einen größeren Mindestabstand von Windrädern zu Wohnsiedlungen und ein Verbot von Anlagen im Wald forderte, war 2016 allerdings im ersten Anlauf gescheitert.

Landesverband Windenergie fürchtet Einbrüche

Mit der Bundesratsinitiative soll nun das bisherige Privileg für Windkraftanlagen gestrichen werden. Bislang waren die Anlagen gemäß Paragraf 35 Baugesetzbuch als sogenannte privilegierte Vorhaben zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. "Faktisch haben die Kommunen kein Veto-Recht gegen den Bau der Anlagen", sagte Jens Graf, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg.



Der Verband macht sich seit Längerem für eine Änderung im Baugesetzbuch stark. Mit der Streichung als privilegiertes Vorhaben dürften die Anlagen nur aufgestellt werden, wenn Kommunen auch positiv darüber entschieden haben. "Das führt zu einer lokalen

Diskussion", sagte Graf.



Der Landesverband Windenergie zeigte sich angesichts der geplanten Initiative alarmiert. Er beobachte mit Unverständnis und Sorge eine Umkehr in der Energiepolitik des Landes, hieß es in einer Mitteilung. Eine Streichung des Windkraftprivilegs sei "der faktische Einbruch des Windenergie-Zubaus", hieß es in einem Brief an Woidke.



Linke fordert Ausbau-Moratorium

Die Linke in Brandenburg forderte am Dienstag, die Genehmigung neuer Windkraftanlagen im Land vorübergehend auszusetzen. Für maximal zwei Jahre solle es ein Moratorium geben, sagte Fraktionschef Ralf Christoffers am Dienstag in Potsdam. Hintergrund sei, dass der Ausbau der Netze bundesweit mehrere Jahre im Rückstand sei. Zudem sollen die Gemeinden stärker am Gewinn der Anlagen beteiligt werden.



"Ein Moratorium ist keine Absage an die Energiewende", sagte der Linken-Politiker. Es bedeute auch keinen Baustopp für schon genehmigte Anlagen. Laut Christoffers ist der Koalitionspartner SPD offen für ein Moratorium.