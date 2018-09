Brandenburgs Bauministerin Kathrin Schneider (SPD) begrüßte in einer ersten Reaktion die Ergebnisse des Wohn-Gipfels. Unter anderem vereinbarten Bund und Länder, bis 2021 rund 1,5 Millionen neue Wohnungen zu bauen. Für den sozialen Wohnungsbau sollen die Zuwendungen an die Länder auf fünf Milliarden Euro verdoppelt werden.

Es sei wichtig, dass der Bund seine Finanzierungszusage festgemacht hat, sagte Schneider am Freitagabend dem rbb. Die SPD-Politikerin sprach in dem Zusammenhang von Planungssicherheit für das 100-Millionen-Euro-Programm des Landes für den sozialen Wohnungsbau.

Enttäuscht von den vereinbarten Maßnahmen zeigten sich die Mietervereine. Günstigeres Bauland nütze der Hauptstadt nach Ansicht des Berliner Mietvereins nichts, denn es gebe gar keine Flächen in der Stadt in sehr guten oder auch in guten Lagen. Der Brandenburger Mieterverein kritisierte, es gebe nur Absichtserklärungen, doch die allein reichten nicht. Nach Schätzung des Mietervereins fehlen in Brandenburg mehrere zehntausend Sozialwohnungen. Die müssten von den Wohnungsunternehmen gebaut werden.

Der Verband der Wohnungsbauunternehmen in Berlin und Brandenburg (BBU) mahnte wiederum, dass es nicht genüge, nur Wohnungen zu bauen. Es gebe in Brandenburg "sehr viele sehr schöne Städte mit modernisierten Wohnungen mit sehr günstigen Mieten", sagte BBU-Sprecher David Eberhart. Damit die Menschen dort hinzögen, müssten aber der Öffentliche Personennahverkehr und die soziale Infrastruktur vor Ort gut funktionieren.