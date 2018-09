dpa/Sophia Kembowski Audio: Inforadio | 04.09.2018 | Thorsten Gabriel | Bild: dpa/Sophia Kembowski

Berliner Senat - Rot-Rot-Grün einigt sich auf Aktionsplan zum Wohnungsbau

04.09.18 | 14:22 Uhr

Um den gefragten Berliner Wohnungsmarkt zu bedienen, will die Stadtentwicklungssenatorin Lompscher (Linke) Neubauten erleichtern: durch schnellere Genehmigungen und niedrigere Naturschutzhürden. Die Grünen sind überraschend einverstanden.



Den Wohnungsbau in Berlin will Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) durch ein Aktionsprogramm beschleunigen - der Senat einigte sich dazu am Dienstag auf ein Konzept. Am Mittag päsentierte Lompscher das Programm der Öffentlichkeit. Die Grünen, die im Vorfeld mögliche Aufweichungen beim Naturschutz scharf kritisiert hatten, stimmten nach Worten von Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos/für Grüne) jetzt in wesentlichen Punkten zu. Einige Punkte, wie beispielweise der Umgang mit Kleingärten, wurden aber offenbar ausgeklammert.



Plattenbauten sollen aufgestockt werden

Das Konzept sieht unter anderem vor, die Verwaltungsabläufe durch mehr Personal und Modernisierung zu optimieren, erläuterte Lompscher. Außerdem sollen Genossenschaften beim Neubau unterstützt werden. Für Wohnungsbaugenossenschaften wolle das Land 20 Grundstücke bereitstellen. "Wenn wir schneller bauen wollen, dann müssen wir diejenigen, die bauwillig sind, aber Schwierigkeiten bei der Grundstücksbeschaffung haben, stärker unterstützen", so die Senatorin.



Fachleute sollen zudem genauer untersuchen, inwieweit Dächer von Supermärkten, aber auch von Parkhäusern oder Plattenbauten systematisch aufgestockt werden können. Nach den Worten von Stadtentwicklungssenatorin Lompscher könnten selbst Zehn- bis Elfgeschosser mit flachen Dächern um zwei oder mehr Geschosse aufgestockt werden.



Lompscher will nicht "auf Vorrat Bäume fällen"

Ein vorab bekannt gewordener Entwurf Lompschers sah auch vor, das Abholzen von Bäumen für Bauprojekte oder Dachgeschossausbauten zu erleichtern - hier hatten sich die Grünen vorab ablehnend geäußert. Am Dienstag betonte Lompscher, es gehe nicht darum "auf Vorrat Bäume zu fällen". Eingriffe in der Vegetationsperiode sollten auf Projekte beschränkt werden, die auch wirklich realisiert würden. Lompscher sagte, die Entkoppelung von Bau- und Fällgenehmigung sei bereits vom schwarz-roten Vorgängersenat beschlossen worden - der jetzige Senat habe sich darauf geeinigt, diese Regelung weiterlaufen zu lassen. Um Missbrauch auszuschließen, sollten Fällgenehmigungen aber erst dann genehmigt werden, wenn ein Bauantrag gestellt oder entscheidungsreif ist; eine Bauvoranfrage reiche nicht.



Der Beschnitt von Straßenbäumen für Rettungsmöglichkeiten bei Dachwohnungen könnte, so Lompscher, durch bauliche Maßnahmen vermieden werden, indem beispielsweise Treppen gebaut werden. Hier müssten allerdings dann die zuständigen Ämter "großzügiger" Genehmigungen erteilen.

Grüne grundsätzlich einverstanden

Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos/für Grüne) sprach von einem "großen Einvernehmen" im Senat über das Konzept - in Hinsicht auf mehr Personal und die Stärkung von Baugenossenschaften. Mit Bezug auf Naturschutzfragen schränkte Günther aber auch ein: "Wir haben natürlich auch die Hemmnisse identifiziert und werden hier gegensteuern." Wörtlich sagte sie: "Wir haben uns, glaube ich, auf eine Vorlage verständigt, die eine Beschleunigung erreichen wird, ohne - was uns allen am Herzen liegt - das Stadtgrün hinten anzustellen."



Es sei aber auch wichtig, in manchen Fällen unkompliziertere Regelungen zu finden, zum Beispiel wenn auf Brachen junge Vegetation aufgewachsen sei. Sonst bringe man die Eigentümer nur dazu, unbebaute Flächen systematisch "runterzumähen", nur damit am Ende problemlos gebaut werden könne. Das sei ökologisch nicht sinnvoll.

Bau- und Ausweichflächen in Brandenburg

Umweltsenatorin Günther zeigte sich auch einverstanden mit dem Plan Lompschers, für Bauflächen in Berlin Ausgleichsflächen in Brandenburg auszuweisen. "Prioritär" sollten diese aber in Berlin gefunden werden, forderte Günther. Lompscher forderte erneut, auch die Bauplanungen enger mit Brandenburger Kommunen abzustimmen. "Berlin ist keine Insel", sagte Lompscher. "Entwicklungsachsen" nach Brandenburg hinein müssten untersucht und der Wohnungsbau mit dem Umland abgestimmt werden.

