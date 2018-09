dpa/Britta Pedersen Video: rbb24 | 04.09.2018 | Bild: dpa/Britta Pedersen

Faktencheck - Was auf Lompschers Kappe geht und was nicht

04.09.18 | 12:51 Uhr

Berlin braucht deutlich mehr Wohnungen als in absehbarer Zeit gebaut werden. Die zuständige Senatorin Katrin Lompscher (Die Linke) steht in der Kritik mit ihrer Wohnungsbaupolitik. Was ist dran an den Vorwürfen? Von Thorsten Gabriel

Neue Wohnungen braucht Berlin – doch es werden nicht so viele gebaut wie benötigt. Deshalb steht vor allem die zuständige Senatorin unter Druck: Katrin Lompscher von der Linken. Am Dienstag legt sie im Senat ihr Wohnungsbau-Beschleunigungsprogramm vor. An die Öffentlichkeit gelangt war es allerdings bereits schon in der Woche zuvor. Anlass für uns zu fragen: Wo hakt's beim Wohnungsbau? Und für welche Haken ist die Senatorin selbst verantwortlich?

Die Kritik: Seit Katrin Lompscher Senatorin ist, wurden weniger Baugenehmigungen erteilt.

Das stimmt – für das vergangene Jahr. Und auch in diesem Jahr sah es anfangs ähnlich aus. Doch die Halbjahresstatistik weist nun ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 2,5 Prozent aus. Der Trend lautet damit: Tendenz steigend. Es bleibt aber eine Momentaufnahme.

Die Kritik: Lompscher sorgt nicht für ausreichend Sozialwohnungen

Ja und nein. Ja, es fehlen Sozialwohnungen, obwohl Berlin wieder neue günstige Wohnungen baut. Doch dieser Neubau kommt nur langsam in Schwung. Es gibt zudem ein zweites Problem: Viele alten Sozialwohnungen verlieren jedes Jahr ihre Bindung und landen auf dem freien Markt.



- Der Grund: Etliche Eigentümer haben die Niedrigzinsphase am Kapitalmarkt genutzt, um ihre Darlehen beim Land vorzeitig zurückzuzahlen. Mit der Rückzahlung verloren die Sozialwohnungen auch vorzeitig ihre Bindung und mussten damit nicht mehr nur an Menschen mit Wohnberechtigungsschein vergeben, sondern konnten frei angeboten werden. - Die Folge: Trotz Neubaus gibt es unterm Strich immer weniger Sozialwohnungen. Diese Entwicklung haben wiederum Lompschers Amtsvorgänger begünstigt.

Die Kritik: Lompscher hat den Dachgeschossausbau gebremst

Man kann die Baustatistik so deuten. Vor einem Jahr verfügte Lompschers Verwaltung, dass für Dachgeschossausbauten keine Straßenbäume mehr zurückgeschnitten oder gefällt werden dürften. Dies ist häufig nötig, um Raum zu schaffen für Feuerwehreinsätze. (Im Idealfall wird dieser sogenannte zweite Rettungsweg baulich durch ein weiteres Treppenhaus geschaffen. Da dies jedoch mit höheren Kosten verbunden ist, gilt es auch als zweiter Rettungsweg, wenn Raum freigehalten wird, damit die Feuerwehr im Notfall ihre Drehleiter ausfahren kann. Die Zahl neuer Wohnungen in bestehenden Gebäuden sank 2017 daraufhin – wenn auch nur um 0,8 Prozent. Ein klarer Zusammenhang lässt sich nicht herstellen. Lompscher schlägt in ihrem Neubau-Beschleunigungsprogramm aber nun vor, die Baumschnitt-Vorgabe zurückzunehmen.

Die Kritik: Lompscher verhindert schnelles Bauen durch zu viel Bürgerbeteiligung

Das ist ein in Zahlen schwer messbarer Vorwurf. Fest steht aber: Lompscher räumt der Bürgerbeteiligung höhere Priorität ein als alle ihre Amtsvorgänger. Neubau brauche Akzeptanz in der Nachbarschaft, argumentiert sie. Dies führt bei Bauprojekten aber immer wieder dazu, dass später gebaut wird und weniger Wohnungen entstehen als ursprünglich geplant. Der Senat lässt gerade Leitlinien für die Bürgerbeteiligung in einem großeren Prozess erarbeiten. [leitlinien-beteiligung.de]

Die Kritik: Lompscher will gar nicht bauen, sie kümmert sich nur um Bestandsmieter

Stimmt so schwarz-weiß natürlich nicht. Aber dass "Bauen, bauen, bauen" nicht ihr Mantra ist, daraus macht die Senatorin von der Linken kein Geheimnis. Und vor allem in der Anfangszeit trat sie stärker mit mietenpolitischen Initiativen in Erscheinung. Das kam in der Wohnungswirtschaft nicht so gut an. Wohl auch deshalb kündigt sie in ihrem Beschleunigungsprogramm nun an, mit einer Öffentlichkeits-Kampagne für ein besseres Neubauklima sorgen zu wollen.

Die Kritik: Lompscher rechnet den Wohnungsbedarf kleiner als er ist

Da ist was dran. Die Senatorin spricht von einem Bedarf an 194.000 Wohnungen bis zum Jahr 2030. Sie stützt sich dabei auf die aktuelle Bevölkerungsprognose. Allerdings enthält diese Prognose drei Varianten für schwaches, mittleres und starkes Einwohnerwachstum. Lompschers Verwaltung orientiert sich an der mittleren. Die Wirklichkeit hat diese Prognose allerdings längst übertroffen, der Zuzug ist weitaus größer. Was bedeutet: Der Bedarf an neuen Wohnungen ist eigentlich noch viel größer. [Die Zahlen der Stadtentwicklungsplanung]