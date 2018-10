Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin will mehr gegen die steigenden Mietpreise im gewerblichen Bereich tun. Die Gewerbemieten sind in vielen Stadtteilen explodiert und haben zu einem starken Verdrängungswettbewerb geführt, sagten Koalitionspolitiker am Donnerstag im Abgeordnetenhaus.

In der Folge müssten Handwerker, Geschäfte und soziale Einrichtungen, die in den Kiezen seit langem ansässig sind, aufgeben. Daher sei die Einführung von Schutzregeln "dringend geboten".