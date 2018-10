Wenn Kommunen in Brandenburg Straßen neu aspaltieren, müssen Hausbesitzer, deren Immobilien angrenzen, sich an den Kosten für den Straßenausbau beteiligen. Pro Haushalt werden oft mehrere tausend Euro fällig.

Vida verwies gegenüber dem rbb darauf, dass Brandenburg mit den Pflichtbeiträgen in der Minderheit sei. Die meisten anderen Bundesländer hätten die Beiträge abgeschafft oder eine Kann-Regelung. Deshalb sei die Initiative in Brandenburg nichts Exotisches. Man setze sich nur für das ein, was in anderen Bundesländern schon selbstverständlich sei.

Vier Berliner Bezirke hatten Straßenausbaubeiträge im Jahr 2008 aufgrund klammer Kassen eingeführt. Im Jahr 2012 schaffte der Senat sie aber wieder ab.



Im ersten Schritt müssen die Initiatoren 20.000 Unterschriften sammeln. Die Initiative startet ab Dienstag.