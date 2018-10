Als Konsequenz aus dem Lunapharm-Skandal um den Handel mit gestohlenen Krebsmedikamenten hat Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) eine grundsätzliche Neuordnung der Arzneimittelaufsicht gefordert. Der Bund müsse dabei mehr Verantwortung übernehmen, erklärte die Ministerin am Sonntag in Potsdam.

Um die weit verzweigten Vertriebsstrukturen von Arzneimittelhändlern wirksam kontrollieren zu können, seien direkte Abstimmungen zwischen den Behörden erforderlich, meinte Karawanskij. "Auch Staatsanwaltschaften und Polizei müssen bei verdächtigem Arzneimittel-Handel schneller ermitteln, damit wir solch illegales Treiben unterbinden können."

Auch drei Monate nachdem das ARD-Magazin Kontraste den Lunapharm-Skandal aufgedeckt hat, sind die Brandenburger Aufsichtsbehörden und die Potsdamer Staatsanwaltschaft noch dabei, das ganze Ausmaß zu ermitteln. Bislang ist bekannt, dass allein in Berlin mindestens 277 Krebspatienten mit möglicherweise unwirksamen Medikamenten behandelt wurden. Das hätte frühzeitig verhindert werden können: Nach Kontraste-Recherchen wusste die Brandenburger Aufsicht offenbar bereits seit 2013 davon, dass die Lunapharm-Geschäfte mit einem griechischen Apotheker illegal waren.



In einem Brief an Spahn (CDU) schlägt die Ministerin nun eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Federführung des Bundesgesundheitsministeriums vor. Diese Arbeitsgruppe sollte sich auf die wesentlichen Fragen der Optimierung von Verantwortlichkeiten, Abläufen und potenziellen rechtlichen Änderungen konzentrieren, schrieb Karawanskij.