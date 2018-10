dpa Video: Brandenburg aktuell | 19.10.2018 | Michael Schon | Bild: dpa

Spitzenjobs per Gesetz? - SPD-Politikerin will Ost-Quote – und zwar bundesweit

19.10.18 | 21:53 Uhr

Jeder sechste Spitzenjob verpflichtend an einen Ostdeutschen – und zwar bundesweit, also zum Beispiel auch in Bayern oder Baden-Württemberg. Das fordert die Tochter der Ost-Ikone Regine Hildebrandt. Hat die Idee das Zeug zum Wahlkampf-Kracher?



Frauke Hildebrandt, Tochter der einstigen SPD-Ikone Regine Hildebrandt, trat als SPD-Politikern bislang kaum in Erscheinung. Doch nun drängt es die Professorin für frühkindliche Pädagogik an der FH Potsdam ins Rampenlicht – mit einem polarisierenden Vorschlag. "Wir brauchen wie die Frauenquote eine Ostlerquote. In Politik, in Verwaltung, in Wissenschaft", sagte Hildebrandt am Freitag dem rbb. Und setzt nach: "Und zwar bundesweit." Also auch in allen westlichen Bundesländern.

Zehnmal mehr Ostler sollen in Führungspositionen

Hildebrandts Argument: Obwohl Ostdeutsche 17 Prozent der Bevölkerung ausmachten, seien sie nur in 1,7 Prozent der Führungspositionen vertreten. Gegen diese langjährige Benachteiligung von Ostdeutschen müsse etwas getan werden, so Hildebrandt weiter. Die Diskussion über eine Ostquote befürwortet auch Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn. Es sei nicht akzeptabel, dass so wenige Ostdeutsche in Führungspositionen sind, sagte er in einem Zeitungsinterview. Nun solle eine offene Debatte herausarbeiten, welche Instrumente geeignet sind, um das zu ändern.

Der Vorschlag polarisiert

Vielleicht ist die Ostlerquote ja etwas, womit die SPD angesichts desaströser Umfragewerte mal wieder punkten kann? Bei einer rbb-Umfrage in der Potsdamer Innenstadt polarisiert der Vorschlag.

Frauke Hildebrandt (SPD) fordert die Ost-Quote

PRO: Ilona Hellwig, aus Potsdam meint: "Die aus dem Westen kommen her und nehmen die großen Stellen ein. Leben hier gut. Und wir müssen mit dem Rest leben, was übrig bleibt." Auch Ilse Burns, aus Freiburg zeigt sich offen: "Natürlich, gerne Ostdeutsche. Überhaupt nichts dagegen. Können auch mehr sein als 17 Prozent." CONTRA: "Ich finde es eigentlich verrückt. Nach fast 30 Jahren Mauerfall sollte eigentlich gar nicht mehr so unterschieden werden", meint dagegen Kathrin Spiespetrowiak, die in Krefeld wohnt. "Die Menschen sind ja nicht schlauer, weil sie aus dem Osten kommen", sagt Andreas Klaer, aus Fichtenwalde.

Woidke: "Sollten das Miteinander pflegen"

Doch dass diese Debatte richtig Fahrt aufnimmt, ist eher unwahrscheinlich. Denn der ehemalige Ost-Beauftragte der Bundesregierung und jetzige Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke bremst den Vorschlag aus seinem Landesverband gleich wieder aus. "Dieses Land ist im Miteinander entwickelt worden", sagte er dem rbb. "Heute haben wir eines der erfolgreichsten Länder nicht nur im ostdeutschen, sondern auch im westdeutschen Vergleich. Und dieses Miteinander sollten wir weiterhin pflegen", meint Woidke. Auch Eric Kearney, Professor für Betriebswirtschaftslehre, Universität Potsdam, hält wenig von dem Vorschlag seiner Professoren-Kollegin Frauke Hildebrandt: "Welches sind denn die Werte, die ostdeutschen Werte, die eben charakteristisch sind für Ostdeutschland? Sind es andere Werte als die, die charakteristisch sind für Westdeutschland? Das halte ich auch für sehr, sehr schwierig", meint er. Die Ostlerquote: Wohin die SPD mit diesem Vorschlag wohl steuern mag?