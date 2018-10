Eine konfessionslose Bewerberin bei der evangelischen Diakonie fühlte sich diskriminiert, weil sie die Stelle nicht bekam. Sie klagte und gewann am Donnerstag vor dem Bundesarbeitsgericht. Ein Urteil, das Auswirkungen auf jährlich tausende Berwerber haben könnte.

Die Diakonie muss einer abgelehnten Stellenbewerberin ohne Kirchenzugehörigkeit eine Entschädigung zahlen. Die Berlinerin Vera Egenberger klagte erfolgreich wegen Diskriminierung aufgrund von Religion und setzte damit ihren Anspruch gegen den evangelischen Wohlfahrtsverband am Donnerstag vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt durch. Das Gericht sprach ihr eine Entschädigung von knapp 4.000 Euro zu.

"Dieses Urteil kann uns nicht zufriedenstellen", sagte Lilie. Die Entscheidung der Erfurter Richter habe "das Zeug zum Grundsatzurteil". Bleibe es dabei, "dann können wir alles durch Weisungsrecht machen, dann brauchen wir überhaupt keine evangelischen Christen in unseren Einrichtungen mehr", sagte der Diakonie-Präsident. Er rechne nun für die Diakonie mit erheblichen Konsequenzen.

Die Diakonie Deutschland und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) reagierten mit Enttäuschung auf die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Diakonie-Präsident Ulrich Lilie erklärte nach der Urteilsverkündung, bei der Personalauswahl für den kirchlichen Wohlfahrtsverband sei auch bisher die Anforderung der Kirchenmitgliedschaft nicht willkürlich gestellt worden.

Die EKD und die Diakonie hätten ihr Arbeitsrecht bereits weiterentwickelt, teilten EKD und Diakonie mit. Nichtchristinnen und -christen könnten an vielen Stellen in Kirche und Diakonie arbeiten. Ausnahmen gebe es aber für Aufgaben in der Verkündigung, der Seelsorge und der evangelischen Bildung, bei denen die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche vorausgesetzt wird. Leitungskräfte müssen einer christlichen Kirche angehören.

Lilie sagte, für die konkrete Stelle, auf die sich die Klägerin beworben hatte, sei eine Person erforderlich gewesen, die sich stark mit den christlichen Werten identifiziert und sich durch ihre Mitgliedschaft in der Kirche dazu auch bekenne. Der Diakonie-Präsident fügte hinzu, die Klägerin habe zudem nicht die formalen Voraussetzungen für die Stelle besessen, auf die sie sich beworben habe. Deshalb sei sie nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden.