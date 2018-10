rbb Audio: Inforadio | 22.10.2018 | Leon Stebe | Bild: rbb

Interview | Heinz-Peter Meidinger, Deutscher Lehrerverband - "Wir wollen die Schüler zu mündigen Bürgern erziehen"

22.10.18 | 17:17 Uhr

Unter dem Stichwort "Neutrale Schule" ruft die Berliner AfD-Fraktion dazu auf, Lehrer zu melden, die sich kritisch zur AfD äußern. Einschüchtern lassen sollten sich Lehrer davon nicht, sagt Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Im Gegenteil.



rbb: Sie sehen diese Plattform kritisch – was daran ist problematisch?

Heinz-Peter Meidinger: Problematisch ist, dass das ein Aufruf an Minderjährige ist, an Schülerinnen und Schüler, einen Lehrer zu denunzieren, ohne dass es für die Lehrkräfte in irgendeiner Weise eine Möglichkeit gibt, sich dagegen zu wehren – oder dass ein Anhaltspunkt dafür da ist, dass etwas an den Vorwürfen dran ist. So etwas kennen wir sonst nur aus vergangenen Zeiten. Dass es Aufrufe gab, andere Menschen bei der Obrigkeit zu verpfeifen, ist in Deutschland eigentlich nicht mehr üblich gewesen.

Zur Person Stefan Kuhn Heinz-Peter Meidinger ist Schulleiter und Lehrer am Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf (Niederbayern). Seit Juli 2017 hat er das Amt des Präsidenten des Dachverbandes Deutscher Lehrerverband inne.



Haben Sie Erfahrungswerte mit der Meldeplattform der Hamburger AfD-Fraktion? Wie haben Lehrer, Eltern oder Schüler dort reagiert?

Das ist ja wohl ein Versuch der Einschüchterung, so muss man das sagen. Wenn das so war, hat das in Hamburg gottseidank nicht funktioniert. Die Plattform ist mit ganz anderen Beiträgen geflutet worden als mit den von der AfD erhofften Denunziationen. Außerdem gab es eine große Solidarisierungswelle unter den Lehrern gegen diese Plattform, es gab viele Lehrer, die ganz bewusst gesagt haben, wir lassen uns nicht einschüchtern - im Gegenteil: "ir werden auch im Unterricht kritisch über solche Dinge diskutieren.

Sie sagen, Sie werten das als Versuch der Einschüchterung, Kann es sein, dass es funktioniert – vielleicht gerade bei jungen Kollegen, die noch unsicher sind?

Das war tatsächlich zu befürchten, nur seitdem sich gottseidank alle Bildungsministerien und die entsprechenden Dienststellen eindeutig positioniert haben, dass das zurückgewiesen wird, glaube ich, dass das nicht funktionieren wird.

Was empfehlen Sie denn den Lehrern, wie sollen sie mit dem Thema AfD im Unterricht umgehen?

Wir haben als Lehrkräfte die Pflicht, den Stoff neutral zu präsentieren. Aber gerade zum Themenbereich politische Bildung gehört natürlich auch, dass strittige Themen im Unterricht kontrovers diskutiert werden. Da darf die Lehrkraft ihre persönliche Meinung einbringen, allerdings muss sie natürlich auch die Schüler zu Wort kommen lassen und sich einer Diskussion stellen. Das ist ja auch das Ziel – wir wollen die Schüler ja zu mündigen Bürgern erziehen

Ein Lehrer darf also seine Meinung im Unterricht zum Ausdruck bringen?

Er darf nur die Schüler nicht überwältigen, es gilt das Überwältigungsverbot, er darf nicht manipulieren. Aber er muss ja auch, wenn es um politische Fragen geht, Stellung beziehen - und hat im Übrigen auch die Pflicht, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Wenn es Tendenzen in der Gesellschaft gibt, die diese in Frage stellen, muss er sogar, an Werte gebunden, Stellung nehmen.

Jetzt ist ja der gesellschaftliche Diskurs rauher geworden – kann es sein, dass der politische Streit auch deshalb vermehrt an die Schulen getragen wird?

Ich sehe tatsächlich darin auch einen Versuch, die Polarisierung, die wir in der Gesellschaft haben, jetzt in die Schulen hineinzutragen. Das ist bedenklich, weil die Schule ein Ort sein kann, an dem noch sachliche Diskussion möglich ist und Argumente ausgetauscht werden. Gerade da wollen wir den parteipolitischen Streit nicht haben. Das Interview führte Leon Stebe, rbb-Inforadio