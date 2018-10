Ex-Innenminister de Maizière hat selbst entschieden, die Beamtin Eva Maria H. als Beobachterin in den Amri-Ausschuss zu entsenden. Die Personalie ist brisant. Die Beamtin arbeitete früher selbst in der Islamismus-Abteilung des Verfassungsschutzes.

Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) gerät in Zusammenhang mit einer umstrittenen Personalie im Amri-Untersuchungsausschuss in den Fokus. So hat De Maizière selbst nach Angaben des Bundesinnenministeriums (BMI) die fragwürdige Entscheidung getroffen, die Oberregierungsrätin Eva Maria H. als "Beobachterin" des Ministeriums in den Ausschuss zur Aufarbeitung des Anschlags auf den Berliner Breitscheidplatz zu entsenden.

Das geht aus einer Antwort der Regierung auf eine schriftliche Anfrage der Grünen-Fraktion hervor, die dem rbb und den Zeitungen der FUNKE MEDIENGRUPPE vorliegt. Darin heißt es: "Die Entscheidung, dass Frau Dr. H. als zuständige Mitarbeiterin der Bundesregierung für den ersten Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode tätig geworden ist", wurde von "Herrn Minister a.D. Dr. Thomas de Maizière auf Vorschlag der zuständigen Fachabteilungen getroffen."