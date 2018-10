Im April ist in Berlin ein 21-jähriger Mann, der eine Kippa trug, auf offener Straße von einem 19-Jährigen beleidigt und mit einem Gürtel geschlagen worden. Sie waren dabei. Wie haben sie die Situation erlebt?

Ich saß in einem Restaurant in Prenzlauer Berg auf der Terrasse, als ich sah, wie zwei Gruppen Jugendliche auf unterschiedlichen Straßenseiten liefen. Ich hörte, wie die eine Gruppe der anderen arabische Schimpfworte zuwarf. Weil ich israelstämmig bin, verstehe ich das. Denn wenn Israelis fluchen, tun sie das ab und zu auf Arabisch. Ab dem Moment war mir klar, dass das schwierig wird. Denn die beiden Jungs, die beschimpft wurden, waren Kippa-Träger. Und die anderen waren eindeutig arabischer Herkunft. Ich legte also leicht alarmiert meine Zeitung weg und beobachtete, was passiert. Beide Gruppen verschwanden aus meinem Blickwinkel und ich hörte, wie es zu einem Tumult kam. Ich ließ alles stehen, sprang auf und rannte auf die Situation zu. Dort nahm ich sofort wahr, dass geschlagen und auf einen der Kippa-Träger tatsächlich mit einem Gürtel eingedroschen wurde. Ich schrie und drohte, die Polizei zu rufen. Ich fing sogar eine Diskussion an, dass wir in Deutschland seien und dass man sich doch hier nicht so benehmen möge. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung.