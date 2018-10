Das Berliner Baukollegium unterstützt vier neue Hochhäuser in der Innenstadt. Unter anderem sprach sich die Beratungsgremium von Baudirektorin Regula Lüscher für zwei Hochhäuser am Alexanderplatz aus. Zwei Türme könnten dort gebaut werden, wo jetzt noch der Flachbau mit dem Hofbräuhaus und das Haus der Elektroindustrie stehen. Mit 130 Metern wären sie genau so hoch wie das Park-Inn-Hotel.

Ebenfalls vorstellen können sich die Bauexperten ein 70 Meter hohes Hochhaus direkt am S-Bahnhof-Jannowitzbrücke. Ein geeigneter Entwurf soll noch in einem Workshopverfahren gefunden werden. Beim Stream-Tower an der East Side Gallery gibt es bereits einen Termin für den Baubeginn: Er ist für das Frühjahr 2019 geplant. Einziehen will dort der Modehändler Zalando.