Rudolph H. Dienstag, 16.10.2018 | 14:40 Uhr

Wir sollten abwarten, was passiert und nicht gleich an der Aufrichtigkeit der AfD -Verantwortlichen zweifeln.

Wie schwer ein Parteiausschlussverfahren ist, kann man z.B. in der SPD sehen, die Eberty, Sarrazin und jetzt Buschkofsky los werden wollen/wollten.

Oder eben auch die LINKE (z.B. Dehm), GRÜNEN(z.B. Hans-Georg Schwedhelm, Ulf Dunkel), CDU(z.B. Siegfried Kauder) versuchten es mit mehr oder weniger Erfolg.

Und was die Überwachung durch den VS angeht, die LINKEN haben es auch überstanden.

Also, schön die Füße still halten und abwarten.