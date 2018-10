Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) hat die Bedeutung der neuen Anlaufstelle für Menschen ohne Krankenversicherung betont. Ziel der Clearingstelle am Hauptbahnhof sei es, den Versicherungsschutz für die Betroffenen wieder herzustellen, sagte sie am Montag im rbb. Es werde außerdem ein Notfallfonds eingerichtet, so dass Krankenhäuser und Ärzte auch Menschen ohne Versicherungsschutz behandeln können, sagte Kolat.

Kolat erläuterte, dass es sich bei den Menschen ohne Versicherung oftmals um sogenannte Solo-Selbstständige handle. Viele von ihnen hätten ein Einkommen von nur 800 Euro monatlich und könnten sich daher keine Krankenversicherung leisten. Hinzu kämen EU-Bürger, deren Versicherungsschutz aus dem Heimatland aus verschiedenen Gründen oft nicht in Deutschland funktioniere. Auch Menschen ohne Aufenthaltsstatus hätten Behandlungsbedarf. "Wenn man alle Gruppen zusammennimmt, ist das schon eine große Gruppe, für die die Clearingstelle da sein wird", so Kolat.

Berlins neue Anlaufstelle für Menschen ohne kompletten Krankenversicherungsschutz wurde am Montag offiziell im Beisein von Gesundheitssenatorin Kolat eröffnet. Doch bereits am 9. Oktober hat die Einrichtung im "Zentrum am Hauptbahnhof" ihre Arbeit aufgenommen. In den ersten Tagen sind demnach rund 30 Menschen beraten worden.

Eine medizinische Einrichtung ist die neue Anlaufstelle nicht, es geht allein um logistische Hilfe. Im Kern gehe es darum zu schauen, warum ein Mensch keinen Krankenversicherungsschutz habe, sagte Kolat.