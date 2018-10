imago stock&people Audio: Inforadio | 22.10.2018 | Christoph Reinhardt | Bild: imago stock&people

Trotz Kritik von allen Seiten - AfD-Portal "Neutrale Schule" geht auch in Berlin online

22.10.18 | 08:18 Uhr

Eine Website, ein Kontaktformular - fertig ist das "Beschwerdeportal", das die AfD nun in Berlin und auch in Brandenburg freischalten will. Schüler und Eltern sollen so Lehrer melden können, die sich negativ zur AfD äußern. Kritiker nennen das Denunziation.

Die AfD hat den Start für ihr Berliner Beschwerdeportal sorgfältig vorbereitet. Auch bei massenhaftem Andrang werde der Server nicht zusammenbrechen, versichert der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Stefan Franz Kerker. Inhaltlich habe man sich am Vorbild aus Hamburg orientiert: mit umfangreichen Texten über das staatliche Neutralitätsgebot und einem Aufruf zum Dialog.



AfD will "Belege für den jeweiligen Fall"

Zwar werde auf dem Portal "Neutrale Schule" auch dazu aufgefordert, "auf der bilateralen Ebene mit den Lehrern zu sprechen", sagt Kerker. Aber letztlich könne man der AfD über das Portal Informationen zukommen lassen. "Es ist auch ganz wichtig, dass uns Belege geliefert werden für den jeweiligen Fall", sagt der AfD-Politiker.

Von Denunziation oder gar einem Generalverdacht gegen Lehrer könne keine Rede sein, sagt Kerker. Die breite Lehrerschaft sei nicht betroffen. Wohl aber Fälle, in denen Kinder negativ beeinflusst würden und der AfD Rechtsradikalismus und Nazismus vorgeworfen werde. "Wir wollen, dass die Schule ein Ort der Neutralität ist."



Datenschutzbeauftragte kann nicht tätig werden

Das nehmen die anderen Parteien der AfD zwar nicht ab. Aber bis auf ihren Protest und ihre Pressemitteilungen finden sie keine Mittel, um die Aktion zu verhindern. "Rechtlich können wir nichts gegen das Portal unternehmen", sagt auch Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), denn die AfD nutzt eine Lücke im Datenschutzgesetz. Während bei Vereinen, Parteien und Unternehmen die Datenschützer den Aufbau solcher Datensammlungen zumindest behindern könnten, ist das Berliner Parlament ausdrücklich von dieser Kontrolle ausgenommen. Und weil die AfD-Fraktion ein Teil des Parlaments und nicht der Partei ist, kann auch die Berliner Datenschutzbeauftragte nicht einschreiten. Ob sich vielleicht andere Angriffspunkte finden lassen, will die Senatorin in den nächsten Tagen prüfen. Scheeres sieht in dem Portal eine Gefahr für den Schulfrieden. "Ich halte überhaupt nichts von so einem Portal, was zum Ziel hat, Lehrkräfte zu denunzieren. So 'was benötigen wir nicht", sagte die Senatorin. Außerdem gebe es in Berlin genügend Möglichkeiten für Schüler und auch Eltern, die sich beschweren wollten - in der Schule, beim Beschwerdemanagement der Senatsschulverwaltung und bei der Antidiskriminierungsbeauftragten.



Portal der Brandenburger AfD soll Dienstag starten

Auch in Brandenburg will die AfD-Fraktion ein Beschwerdeportal freischalten. Am Dienstagnachmittag soll es online gehen. Ursprünglich war der Start bereits für den vergangenen Freitag geplant. Es habe jedoch juristische und technische Probleme gegeben, wie der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Steffen Königer, der "Berliner Zeitung" sagte. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat bereits angekündigt, rechtlich prüfen zu lassen, ob ein solches Portal erlaubt ist. Lehrerinnen und Lehrer würden unter Generalverdacht gestellt, kritisierte Ernst. CDU-Fraktionsgeschäftsführer Jan Redmann sagte, die Idee sei ein weiterer Teil einer Verschwörungstheorie, die die AfD bewusst aufbaue. Die Partei habe offenbar ein völlig falsches Lehrerbild.

GEW will AfD-Portal für Pizzabestellung nutzen

Die Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist ebenfalls alarmiert und fordert ihre Mitglieder auf, Haltung zu zeigen. Wenn Lehrer an den Pranger gestellt würden, werde die Gewerkschaft Rechtsschutz gewähren. "Wir rufen die Kollegen auf, dass sie sich nicht einschüchtern lassen sollen und dass sie auch damit kreativ umgehen sollen", sagt der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann. So könne man auf dem Portal auch ruhig eine Pizzabestellung einstellen. "Oder so eine Spaßmeldung, dass das Kind aus dem Kunstunterricht wieder ganz rot-grün-versifft nach Hause kommt", schlägt Erdmann vor.



Die AfD vertrete rassistische, frauenfeindliche und xenophobe Positionen, schreibt die GEW in einem Merkblatt zum Onlineportal, und es sei gesetzliche Aufgabe der Lehrer, demokratiefeindliche und diskriminierende Positionen der AfD im Unterricht zu thematisieren. Lehrer dürften den Schülern nicht ihre Meinung aufdrängen, aber sehr wohl ihre persönliche Meinung äußern, ohne das Neutralitätsgebot zu verletzen.

