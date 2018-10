Innere Sicherheit und Heimat - das könnten künftig auch Wahlkampfthemen der SPD sein - so sieht es jedenfalls der Fraktionschef der Berliner SPD, Raed Saleh. Nach dem historischen Wahl-Debakel der SPD in Bayern scheint eine Neuorientierung anzustehen.

Nach dem Einbruch der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl in Bayern (9,7 Prozent) hat Raed Saleh, Fraktionschef der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus, seine Partei aufgefordert, Konsequenzen zu ziehen. Der rbb-Abendschau sagte Saleh am Montagabend, die SPD müsse auch unbequeme Themen wie innere Sicherheit anpacken. "Linke Politik heißt auch Sicherheitspolitik", sagte Saleh. Die Menschen erwarteten, dass der Staat für sie da sei, führte der SPD-Politiker weiter aus.

Auch andere Themen, wie zum Beispiel Heimat, müsse die SPD ernst nehmen: "Was ist an dem Begriff 'Heimat' rechts? Heimat ist doch der Ort, hinter dem wir uns alle versammeln können", sagte der Fraktionschef. Dabei sei es egal, wie lange man in Deutschland lebt oder welchen Hintergrund man habe, egal, ob man Moslem, Jude, Christ sei oder gar keiner Religion angehöre, so Saleh. "Heimat ist doch etwas Linkes."