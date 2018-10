"Aktion Standesamt"-Demo am Samstag in Berlin

Es gibt mehr als zwei Geschlechter. Für die Biologie ist das mittlerweile selbstverständlich, für den deutschen Staat aber noch lange nicht. Damit sich das ändert, geht die "Aktion Standesamt" am Samstag in Berlin auf die Straße. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Heute erzählt Hornstein ganz selbstverständlich davon, nicht-binär und ageschlechtlich zu sein – also weder Mann noch Frau. Dabei waren die Reaktionen darauf oft "Ekel, Angst, Verunsicherung", so erzählt Hornstein. Es hagelte Kommentare wie: "Du bist für mich aber ein Mann" oder "Meine Sprache lass ich nicht verändern". Nicht nur einmal wurde Hornstein ausgelacht, beschimpft und bedroht oder sogar körperlich angegriffen - und das, obwohl es Hornstein eigentlich um etwas sehr Einfaches geht: "Wenn man mir das falsche Geschlecht zuweist, fühle ich mich nicht anerkannt."

Bundesweit haben in den letzten Wochen hunderte Menschen eine Richtigstellung ihres Geschlechtseintrags im Geburtenregister beantragt. Sie fordern einen Eintrag ihres Geschlechts uetwa untger den Bezeichnungen "nicht-binär" oder "divers" . Einzelne Standesämter weigerten sich unter Verweis auf das Transsexuellengesetz (TSG) die Anträge überhaupt entgegen zu nehmen. Während Standesämter in Bremen und Bad Homburg die Anträge entgegen nahmen, wurden Menschen beispielsweise in Kiel weggeschickt. Am Samstag (12 Uhr) findet zum Abschluss der Kampagne eine Demonstration gegenüber vom Bundestag statt.

"Wir haben schon damals damit gerechnet, dass die Regierung schlechte Gesetze macht", erzählt Hornstein. So kam es aus Hornsteins Sicht dann auch: Zwar sieht der aktuelle Entwurf des neuen Personenstandsgesetzes eine neue Kategorie namens "divers" vor – allerdings nur für Menschen, die ein ärztliches Attest haben, das ihnen bescheinigt, intergeschlechtlich zu sein. Dabei hätten intergeschlechtliche Menschen oft kein Vertrauen in die Medizin, weil sie von der oft zwangsweise als männlich oder weiblich eingeordnet werden und wurden. Hornstein fragt: "Wer geht schon gerne in eine ärztliche Praxis und sagt: 'Bitte untersucht meine Geschlechtsteile'?"

Damit eine dritte Geschlechtskategorie möglich wird, muss das Personenstandsgesetz geändert werden – und das ist Aufgabe des CSU-geführten Bundesinnenministeriums. "Das hat tiefgreifende Veränderungen schon immer blockiert", sagt Hornstein. Deshalb trifft sich Hornstein am 9. Dezember letzten Jahres mit etwa 40 Gleichgesinnten in Köln. Gemeinsam gründen sie die "Aktion Standesamt" , mit der sie die Öffentlichkeit über ihre Wünsche als nicht-binäre trans- und intergeschlechtliche Menschen aufklären wollen.

Um der Misere etwas entgegen zu setzen, organisiert die "Aktion Standesamt" eine bundesweite Aktionswoche, die gerade läuft. In dieser bringen Menschen in ganz Deutschland Anträge für ihr selbst gewähltes Geschlecht auf die Standesämter – aus Protest für ein besseres neues Personenstandsgesetz. Aber nicht nur deshalb: "Sollte das neue Gesetz so kommen, wie es von der Bundesregierung beschlossen wurde, rechnen wir damit, dass unsere Anträge abgelehnt werden", erklärt René_ Hornstein, "und dann können wir gleich wieder vor die Gerichte ziehen – denn wir glauben, dass das neue Gesetz gegen die Menschenrechte verstößt."

Durch die Pflicht zum medizinischen Attest könnten außerdem viele Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau fühlen, ihr Geschlecht gar nicht offiziell ändern – auch Hornstein nicht. "Ich bin eine der klassischen nicht-binären Trans-Personen, die das wollen, die aber Intergeschlechtlichkeit nicht für den Staat nachweisen können." Selbst wer ein medizinisches Attest bekomme, könne sein Geschlecht nicht selbst benennen, sondern werde automatisch in die Kategorie "divers" eingeordnet. Dabei hatte das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung sogar offen gelassen, ob der Staat überhaupt ein Geschlecht erfassen muss. "Ich kenne Leute, die geweint haben, als die Bundesregierung das Gesetz beschlossen hat", erzählt Hornstein.

Vielleicht muss es aber gar nicht so weit kommen – aktuell wird das Gesetz im Bundestag und seinen Ausschüssen beraten. Damit es dort noch Änderungen gibt, will die "Aktion Standesamt" am Samstag vor dem Bundeskanzleramt demonstrieren – als Abschluss der Aktionswoche - und ausgerechnet am Tag der großen #Unteilbar-Demo durch Berlin. "Erst haben wir ein bisschen Panik bekommen, als wir gehört haben, dass #Unteilbar am selben Tag demonstriert wie wir", erzählt Hornstein. Obwohl die "Aktion Standesamt" ihre Demo seit dem Frühjahr geplant hatte und #Unteilbar erst viel später, "haben wir überlegt, ob wir es verschieben."

Die Entscheidung fiel dagegen – und trotzdem gibt es keine Demo-Konkurrenz. "Das Organisationsteam von #Unteilbar hat sich mit uns solidarisiert", erklärt Hornstein. "Sie haben die Busse aus anderen Städten sogar so früh nach Berlin organisiert, dass Leute problemlos erst bei uns teilnehmen können." Die Demo der "Aktion Standesamt" schließt sich dann am Brandenburger Tor dem Unteilbar-Zug an. Vielleicht bewegt das ja sogar die Bundeskanzlerin zu einem Statement, wie es sich René_ Hornstein von ihr wünscht: "Trans* und Inter* gehören zu Deutschland."