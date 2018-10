Friedrich Berlin Montag, 22.10.2018 | 16:02 Uhr

Das ist das Problem an diesem sog. "Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen". Es bildet nicht die Lebenswirklichkeit ab, sondern ist ein feministisches Wunschkonstrukt, das über das Ziel hinausgeschossen ist. Nach diesem Gesetz darf nicht sein, was nicht sein soll. Bis zum 21. Juli 2017 konnte man in Deutschland jedoch mit 16 heiraten, wenn der andere Ehepartner schon volljährig war. Früher war es auch in Deutschland normal im jungen Alter Kinder zu kriegen und jung zu heiraten. Mittlerweile ist es in Deutschland aber "normal" geworden erst mit 30 Jahren sein erstes Kind zu gebären, wenn überhaupt. Von minderjährigen schwangeren Frauen, Frauen in Ausbildung und im Studium wird dagegen erwartet abzutreiben. Das sog. "Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen" verfestigt diesen Zustand, indem jungen Paaren das Recht auf Heirat und die Anerkennung ihrer Ehe im Fall von Ausländern gleich ganz abgesprochen wird. Als ob sie durch Heirat und Kinderzeugen etwas verbrochen hätten.