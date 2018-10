Wie der rbb bereits Anfang Oktober berichtete , will der Senat auf der Museumsinsel Kurzzeit-Parkplätze an mehreren Stellen anlegen und ein System mit einer digitalen Slot-Vergabe aufbauen. Dreh- und Angelpunkt des Reisebusverkehrs wäre dann die Bodestraße, wo den Brummis über ein Terminal ihre Haltebuchten für maximal 15 Minuten zugeteilt werden würden. Reisegruppen, die die Museumsinsel besuchen, würden dann künftig mit ihren Tickets auch gleich einen Bus-Halteplatz bekommen.

Gut ein Jahr vor der Eröffnung des Humboldt-Forums habe der Berliner Senat noch kein Verkehrsmanagement, mit dem der wachsende Touristenverkehr auf der Museumsinsel bewältigt werden könnte, kritisierte das Bündnis am Dienstag. Es lehnte einen bereits vorgestellten Plan des Senats in Teilen ab - und legte nun ein eigenes Bus-Konzept vor.

Der Berliner Museumsinsel droht ihren Weltkulturerbetitel zu verliren - Grund sind die vielen Reisebusse auf der Spreeinsel. So sieht es eine Interessengemeinschaft, in der mehrere renommierte Kunst- und Kultureinrichtungen organisiert sind.

Die Interessengemeinschaft, zu der neben dem Berliner Dom auch das Humboldt-Forum, die Musikhochschule "Hans Eisler", die Staatlichen Museen zu Berlin, die Zentral- und Landesbibliothek Berlin sowie die European School of Management and Technology Berlin gehören, lehnt das ab. Sie will gar keinen Reisebusverkehr auf der Museumsinsel, sondern fordert, dass die Busse mit Zeitfenstern von zehn Minuten an der Karl-Liebknecht-Straße unweit des Alexanderplatzes halten sollen. "Wir wollen die Insel busfrei haben", forderte die Direktorin der Staatlichen Museen, Friederike Seyfried.