In Berlin-Wittenau wird ein neues Ankunftszentrum für Geflüchtete errichtet. Einen entsprechenden Beschluss hat der Senat am Dienstag gefasst. Der Neubau soll auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik entstehen und bis Ende 2019 bezugsfertig sein.

Senatorin "sehr unglücklich" über Standort in Tempelhof

Geplant ist auf dem Areal an der Oranienburger Straße eine Modulare Unterkunft (MUF) mit 389 Plätzen, wie die Senatskanzlei mitteilte. In dem Ankunftszentrum sollen die Geflüchteten auch registriert und medizinisch untersucht werden. Dafür könnten neben dem MUF-Neubau auch schon bestehende Gebäude genutzt werden. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten prüft den Angaben zufolge Bestandsgebäude. Gleichzeitig werden auf dem Gelände auch Verwaltungen wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und das Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Räume beziehen.

Bislang werden ankommende Asylsuchende in den Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof untergebracht. Das soll dem Senat zufolge so schnell wie möglich beendet werden. Die Unterbringung in den Hangars sei "unerträglich", hatte Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) im Sommer kritisiert.