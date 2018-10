rbb Audio: rbb|24 | 24.10.2018 | Interview mit "Cop Map"-Sprecherin Nina Los | Bild: rbb

Aktion des Peng-Kollektivs - Jetzt wird auch die Polizei in Berlin überwacht

24.10.18 | 17:45 Uhr

Die "Cop Map" soll vor Polizeigewalt und -willkür warnen. Die Macher um das Berliner Peng-Kollektiv betonen, dass das Projekt keine kurze Kunstaktion, sondern langfristig angelegt sei. Aus Sicht der Polizei birgt die Karte jedoch Gefahren. Von John Hennig



Zwischen Kottbusser Tor und Fraenkelufer in Berlin-Kreuzberg unterziehen Polizeibeamte gerade zahlreiche Menschen Personenkontrollen, auf der Kantstraße in Charlottenburg sind mehrere (oder ein mehrfach gesichteter) Streifenwagen zu sehen und in Köpenick ist die Polizei anscheinend gar nicht auf den Straßen unterwegs. Die Karte auf der seit Montag eingerichteten Webseite mit dem martialisch klingenden Titel "Drohende Gefahr - Cop Map - Melde Cops in deiner Nähe" [externer Link] soll einen bestmöglichen Echtzeit-Eindruck vermitteln, wie präsent die Polizei ist - und zwar weltweit. Auch wenn sich die Meldungen an den ersten drei Tagen vor allem auf die deutschen Großstädte München, Hamburg und eben Berlin konzentrieren, wie Nina Los, Sprecherin des hinter der Webseite stehenden Peng-Kollektivs, auf Anfrage von rbb|24 sagt.

Mehr zum Thema twitter.com/matthimon Berliner Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein - Internet-Video zeigt Gewalt bei Festnahme am Kottbusser Tor Ein mutmaßlicher Fahrraddieb wird in Berlin-Kreuzberg festgenommen. In einem Clip ist zu sehen, wie Polizisten ihn fixieren, schlagen und treten. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt gegen ihre Kollegen eingeleitet.



Potenzielle Opfer von Polizeigewalt schützen

Das liegt auch an den Initiatoren, dem vor allem in Berlin aktiven Peng-Kollektiv sowie der "Polizeiklasse München", ein Zusammenschluss von Künstlern der Akademie der Bildenden Künste in der bayrischen Landeshauptstadt. Und dort startet auch die Karte, wenn man die Webseite aufruft. Mit der Karte, auf der anonym und nicht personenbezogen Polizeipräsenz gemeldet und dokumentiert werden soll, kritisieren die Initiatoren, dass die Polizei etwa durch das neue Polizeiaufgabengesetz (PAG) in München selbst zur Gefahr für Grundrechte, Freiheit und Demokratie werde. Zentral für die Rechtfertigung der Polizeieingriffe sei dabei das vage Konzept der "drohenden Gefahr", heißt es - und deshalb heißt auch die Webseite so. "Wir drehen den Spieß um", nennt es Los. Deshalb sollen Menschen nun die Möglichkeit haben, die für bestimmte Gruppen "wie People of Color, Obdachlose, Personen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus, alternativ aussehende Menschen, Drogennutzer*innen, Ultras, Sexarbeiter*innen" auch im Alltag "drohende Gefahr" durch die Polizei zu melden und davor zu warnen, argumentiert Nina Los stellvertretend für die Macher der Webseite.



Kritik von CDU, AfD und Gewerkschaften

In Berlin wird das Internet-Portal vor allem von der CDU- und AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus scharf kritisiert. Die innenpolitischen Sprecher Burkard Dregger (CDU) und Karsten Woldeit (AfD) forderten am Mittwoch unabhängig voneinander Konsequenzen und die Webseite zu sperren. Dregger sprach von einem "Hassportal", das sich weder mit Kunst noch Satire rechtfertigen lasse. Polizisten würden als Feinde der Demokratie diffamiert, was "widerlich und abstoßend" sei. Chaoten und Verbrechern werde in die Hände gespielt, weil sie in Echtzeit erfahren könnten, wo sich gerade Einsatzkräfte aufhalten. Auch Woldeit argumentierte, die Meldungen auf der Seite seien dazu geeignet, "polizeiliche Maßnahmen zu sabotieren" und würden Polizeibeamte in noch größere Gefahr bringen, Opfer von gewalttätigen Angriffen zu werden.

Peng-Sprecherin Los betont, dass die "Cop Map" legal sei, weil sie nur Informationen beinhalte, die eh für jeden auf offener Straße zu beobachten seien. Die Karte soll auch gar nicht als Kunstaktion verstanden werden, sondern als politisches Experiment. "Ich finde auch Videomaterial wie das vom Kottbusser Tor vor einigen Wochen abstoßend, vielleicht haben wir da andere Geschmäcker", so Los. Zudem sei die Polizei "als Institution auch nicht gerade für Selbstkritik bekannt". Deshalb sei eine Möglichkeit nötig, sich gegen Polizeigewalt oder Racial Profiling zu wehren, wobei Los betont, dass es auch für Polizisten schwer sei, intern gegen Machtmissbrauch vorzugehen. Die Gewerkschaft der Polizei Berlin äußerte sich besorgt. Kollegen würden unter Generalverdacht gestellt, sagten der Landesvorsitzende Norbert Cioma und Sprecher Benjamin Jendro. Es sei gefährlich, wenn auf diese Weise Straftäter gewarnt würden. "Es kann gefährlich für Leib und Leben aller Beteiligten sein, wenn die Vorbereitungen hoheitlicher Maßnahmen vorab bekannt werden. Das Ganze ist nicht kontrollierbar." Cioma ergänzte, man verstehe "ehrlich gesagt auch nicht so ganz, was die Initiatoren damit bezwecken wollen".

Statistische Auswertung angekündigt

Insgesamt waren es 5.495 Meldungen bis Mittwochnachmittag, davon die meisten eben aus München und 795 aus Berlin, so Los auf Nachfrage von rbb|24. Für Brandenburg konnte sie keine detaillierten Zahlen nennen, auch wenn mindestens in Potsdam vereinzelt interaktive Streifenwagen auf der Karte unterwegs sind. Auch wenn die Meldungen nach Auskunft der Macher nur stets für zwei Stunden sichtbar sind, um dem Echtzeit-Charakter gerecht zu werden, sollen die Daten langfristig genutzt werden. So sollen unabhängige Statistiken zeigen, wo es Schwerpunkte von Polizeikontrollen und -präsenz gibt. Vielleicht in einem Monat, kündigt Los eine erste Übersicht an.

Allerdings kritisieren Parteien und Polizeigewerkschaften bereits die Gefahr der Manipulation und des Missbrauchs. "Wir haben zum Beispiel Filter eingebaut", damit nicht unendlich viele Eingaben von einem Ort zu einer bestimmten Zeit ausgehen", sagt Los, "und wir haben etwa die Präsenz von berittener Polizei im System so eingepflegt, dass es nur dort geht, wo es auch berittene Polizei gibt." Dass die Organisierte Kriminalität die "Cop Map" für ihre Zwecke nutzen könnte, bezweifelt Los: "Ich glaube, dass Kriminelle andere Tools haben und nicht auf so eine öffentliche nutzerbasierte Plattform gewartet haben." In den ersten Tagen würden zudem einige Menschen sicher auch noch aus Spaß Meldungen absetzen, sagt Los, aber über die Zeit würden das Tool eher Leute nutzen, die es wirklich brauchen "und die anderen trollen irgendjemand anderen voll". Das ganze Projekt sei langfristig und unbegrenzt angelegt.

Politisches Satire-Kollektiv erhielt Aachener Friedenspreis

Das Berliner Peng-Kollektiv hatte in der Vergangenheit bereits mehrere teils politische, teils künstlerische Aktionen initiiert, darunter auch die Aufforderung, in Supermärkten zu stehlen und direkt bei Gewerkschaften der Produzenten zu bezahlen. Zum erweiterten Netzwerk sollen mehr als 100 Menschen aus Wissenschaft, Medien, Politik, Kunst, Handwerk und Verwaltung gehören. Erst Anfang September hatte das Kollektiv den Aachener Friedenspreis erhalten: Es verstehe es auf originelle Weise, "mit seinen satirischen, subversiven und grenzüberschreitenden Aktionen den Finger in die Wunde zu legen und uns die Verflechtungen zwischen der globalen und der lokalen Ebene zu erklären", sagte Christoph Kriescher, Vorstandsmitglied des Aachener Friedenspreis-Vereins, bei der Preisverleihung in der Aachener Aula Carolina.

