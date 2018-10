Nach umstrittenem Einsatz am Kottbusser Tor

Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg machen Linksextremisten gegen die Polizisten mobil. Im Internet wurden die Fotos von vier angeblich an dem Einsatz beteiligten Beamten veröffentlicht. Es sei wichtig, die Beteiligten aus der Anonymität zu holen, heißt es. Die Polizisten werden als "rassistische Schläger" bezeichnet.