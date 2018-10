Zahl der Straftaten von Extremisten in Berlin sinkt

Etwas mehr Straftaten gab es im Zusammenhang mit Konflikten im Ausland, besonders wegen des Krieges in Syrien und der politischen Auseinandersetzungen in der Türkei. Die Gesamtzahl der erfassten Gewalttaten sank von 302 im ersten Halbjahr 2017 auf jetzt 204; 94 davon verübten Linksextremisten, 40 gingen laut Polizei auf das Konto von Rechten. Bei der Gesamtzahl aller politisch motivierten Straftaten wurde ein Rückgang von 2.501 auf 1.646 registriert.

Die Zahl der registrierten Straftaten von Rechts- und Linksextremisten ist in Berlin im ersten Halbjahr 2018 zurückgegangen. Das gilt sowohl für Gewalttaten wie Angriffe auf Menschen als auch für Sachbeschädigungen und Propagandadelikte. Das teilte die Senatsinnenverwaltung mit Verweis auf eine aktuelle Statistik der Polizei am Donnerstag mit.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) betonte: "Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich, dass das politische Geraune, alles werde immer schlimmer, so nicht stimmt." Eine generelle Bedrohung existiere nicht und man dürfe nicht den Fehler mache, diese herbeizureden. "Das spielt nur denen in die Hände, die unsere freiheitliche Gesellschaft in Frage stellen."



Gleichzeitig wolle er nichts schönreden und die Menschen, die sich unsicher fühlen, ernst nehmen, versicherte Geisel. "Ich weiß auch, dass jeder Fall einer zu viel ist und für die individuell Betroffenen eine extrem hohe Belastung darstellt."